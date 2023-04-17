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明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

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明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三鋒面接近，天氣轉變，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，周四鋒面逐漸通過，各地有雨。示意圖。圖／本報資料照片
周三鋒面接近，天氣轉變，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，周四鋒面逐漸通過，各地有雨。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象局表示，明天天氣型態和今天類似，白天高溫台東可能出現焚風；周三鋒面接近，天氣轉變，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，周四鋒面逐漸通過，各地有雨，但這波春雨仍無法緩解中南部水情，尚待5、6月梅雨季。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天中午過後，北部山區、中部、南部地區，可能有午後零星降雨。周三（19日）鋒面接近，天氣轉變，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，山區可能有局部較大雨勢；東半部地區雲量增多，中午過後，東半部山區也會有局部短暫陣雨。要注意，周三台東地區可能有焚風發生機率。

周四（20日）、周五（21日）鋒面逐漸通過，周四各地都有降雨機會，其中在西半部地區、東北部地區降雨較全面，可能有局部較大雨勢發生，花東地區也會有局部降雨，周五水氣趨緩，各地雲量仍偏多，沒有明顯局部較大雨勢，天氣稍微不穩，到了晚上則降雨趨緩。

陳伊秀說，周六（22日）迎風面的北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨；周日（23日）天氣趨穩，各地多雲到晴，只有午後山區有局部山區局部短暫雨。下周一（24日）則有另一道鋒面接近，北部、東半部有局部短暫雨，水氣增多，中南部則為多雲天氣。

溫度方面，周二天氣和今天類似，白天高溫，西半部地區普遍在32度至33度，南台灣更有36度高溫機率；花東地區可能有局部短暫降雨，雲量稍微多，高溫28度至29度。

周三因降雨關係，略降1度至2度，各地氣溫29度至33度；台東因有焚風發生機率，高溫達34度至36度。周四各地有雨，各地高溫27度至28度；周五、六清晨，因鋒面通過，北台灣低溫19度至20度，天氣稍微轉涼，中南部則無太大變化。

陳伊秀也表示，今年中南部降雨少，若屆時周三有這波降雨，預計影響一天至兩天半，對水源有挹注，但要緩解中南部水情，仍沒辦法，尚待5、6月梅雨季，雨量才可能更豐沛。

未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

高溫 台東 氣象局 雨量

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