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智慧醫療、人性為本 三總重症醫療大樓115年9月完工

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
三軍總醫院今舉辦「重症醫療大樓」開工動土儀式。圖／三總提供
三軍總醫院今舉辦「重症醫療大樓」開工動土儀式。圖／三總提供

三軍總醫院是國防醫學院的教學醫院，民國35年成立以來，一直肩負著醫療、教學、研究三項重任。為了強化急重難症處理能力，今舉辦「重症醫療大樓」開工動土儀式，預計將將配置心臟外科、胸腔外科、神經外科、皮膚科、AI智能手術室、加護中心，以及急性一般病房173床，預計民國115年9月完工。

軍醫局局長蔡建松中致詞表示，期許新醫療大樓成立，更完善三總醫療作業空間配置的整合，同時帶動國軍醫院在高端醫療設備的投資、專業醫療人力的培育與醫療技術的提升，精進軍陣醫學研究發展水準，提供軍民優質醫療服務，有效支援戰備醫療作業，為國人提供更周延的安全保障。

新大樓將以人性概念導引空間設計，有綠建築智慧節能為建築基礎，同時完善感染管控隔離動線，並導入智慧醫療系統。目標是整合重大外傷、腦中風、心血管疾病等急重難症病人醫療需求，避免病患因轉診而延誤病情，提供前、中、後期急重難症連貫式照護品質，建構現代化醫療之友善就醫環境。

三總在民國89年遷入現址，歷經數次組織調整，未來將藉由新、舊大樓醫療空間彈性運用，提升醫療品質，提供病患急性醫療、復健醫療及社區支持之全人照護。強化的急重難症處理能力將結合醫療在地化政策，與區域、地區醫院垂直整合，為國人跨領域暨多科整合治療。

軍醫局局長蔡建松。圖／三總提供
軍醫局局長蔡建松。圖／三總提供
三軍總醫院院長洪乙仁。圖／三總提供
三軍總醫院院長洪乙仁。圖／三總提供

國防醫學院

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