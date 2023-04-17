全球限量146組！獨立裝瓶之王貝瑞兄弟北歐尋味登場

獨立裝瓶之王「Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德」，今年推出全球限量146組的特選系列「貝瑞兄弟．北歐尋味」，集結瑞典、丹麥、芬蘭的威士忌蒸餾廠，其中包含該地區最知名的威士忌酒廠之一、獲得2023 WWA世界最佳單一裸麥單桶威士忌肯定的丹麥Stauning酒廠的酒款，令老饕引頸期待。

獨立裝瓶之王「Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德」每年固定推出的季節系列單桶，仍保持全球發售的策略，期待將最希望推薦的酒款，同步介紹給各地市場。在年份蘇格蘭威士忌價格飆升的時期，除了挑選出能拋棄年份框架品嚐出獨特風味的單桶，更向新世界擴展，找出值得介紹給威士忌迷拓展認識的優質酒廠。

「貝瑞兄弟．北歐尋味」系列獨立介紹全球威士忌中難以忽視的崛起地區——北歐，這裡的釀酒師們汲取傳統釀造工藝、結合在地資源特色，並以極富創意思維打造威士忌。在這些新興酒廠的作品中，可以嚐見傳統認知威士忌的底蘊，更能驚艷於當地獨有風味的呈現。

除了以酒廠單桶呈現之外，貝瑞兄弟與洛德更以精湛的調和手法，創作出以北歐酒廠打造的「Vindöga」，作為北歐小隊的第一扇窗，運用六個北歐酒廠的威士忌，調和出層次豐富的北歐風味，令人驚奇。

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