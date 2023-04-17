歡迎和AI搭檔參賽 獎金四百萬台灣大myfone行創獎起跑

ChatGPT崛起，擔心學生運用AI寫報告、論文，國外不少大學宣布禁用。台灣大哥大基金會舉辦的第１７屆myfone行動創作獎卻正面擁抱人工智慧，開放參賽者投稿運用AI創作的作品。台灣大總經理林之晨表示，本屆主題是「融 Unity in Diversity」，鼓勵參賽者運用科技打破疆界、擁抱多元與共融，也鼓勵創作者在創作過程中，嘗試與AI共融。他認為，在生成式AI爆發的時代，人腦與AI共同創作也是一種「融」的表現。

第十七屆myfone行動創作獎今舉辦徵件起跑記者會，宣布即日起至８月１０日，展開為期１１６天的徵件馬拉松。本屆邀請作家吳若權擔任評審長，以高達４００萬元的總獎金號召創作好手們投稿。呼應「融 Unity in Diversity」的徵件主題、響應國際趨勢，並迎來AI創作熱潮，今年myfone行動創作獎不僅開放投稿輔以人工智慧(AI)創作的作品，更於行動影片組增設獎金高達10萬元的「生物多樣性特別獎」，號召創作界關注地球永續議題，共創美好地球。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠指出，myfone行動創作獎作為一個結合時事、文學、音樂、影像、科技與藝術的創作平台，每年都精心訂定主題、更新賽制。本屆主題「融 Unity in Diversity 」鼓勵創作者發揮各自的特色，融會自身優點並理解他人所長，將其轉化成創作養分。

早在2018年的myfone行動創作獎，原創歌曲組便有運用AI人工智慧、大數據分析並以類神經網絡自動學習，由電腦自行創作的歌曲獲獎。隨著生成式人工智慧(generative AI)席捲藝術圈，今年myfone行動創作獎也鼓勵創作者與人工智慧(AI)搭檔創作，「訊息文學組」與「原創歌曲組」開放投稿使用人工智慧(AI)創作的作品。

吳若權今天在記者會上示範作品「無蒂，自融」。他表示，此一創作改寫自成語「無地自容」。原本帶著羞愧的意味，改以同音異字、加了標點符號後變得積極正面，象徵「沒有芥蒂、刪掉隔閡」，就算是彼此的理念或背景不同，還是可以相融與互利共好，結合彼此資源創造更豐盈的成果。

吳若權也當場賞析主辦單位用ChatGPT完成的兩篇「故事接龍」，認為ChatGPT的遣詞用字口語化、多贅字，也喜歡放入「你」、「我」，參賽者若跟AI搭檔參加訊息文學組，建議重新組織文章結構、並刪掉贅字。

擔任「原創歌曲組」評審的陳子鴻指出，這是一個融合的世界，加上AI的發展，大家都在研究「人技共創」。音樂人必須了解AI創作，好好善用這個工具，將人工智慧(AI)生成的內容以加以改寫、改編，來呈現自身的原創性、創作理念與特色。評審剃刀蔣也說，近代音樂很難找到全新的類型，多半是將舊有的類型解構重組。而AI可以縮短人類尋找素材、找到新組合的時間，是創作人的新工具。

圖文創作組評審畫龜畫也當場秀出運用AI畫的圖和他自己畫的圖。他認為，創作者不必擔心被AI取代，只要創作時帶著感情，不管媒介是甚麼，觀眾一定能夠感受。

針對賽制更新，微電影組在去年轉型為「行動影片組」，徵求到許多優秀作品，像是僅用三分鐘巧妙刻畫父女情的《觀景窗裡》，以及短短27秒就呈現多種劇情反轉的極短片作品《巨梨》。今年的myfone行動創作獎將延續「行動影片」與「極短片」兩個組別，評審王小棣指出，人生很多美好的和深沉的事情都發生在極短的時間之內，希望參賽者能好好表現「短」的精彩。

另外，今年行動影片組首度針對「生物多樣性」議題設立特別獎，獎金高達10萬元，作品將自「行動影片」或「極短片」中選出，評審除了依據創意表現、故事完整、導演執行、製作技術評分，也會針對作品內容、故事主角呈現生物多樣性面向的參與度及影響力納入評分要素。

行動訊息組今年將成語詩詞創新應用特別獎轉型為「綜合評選」，獎金上看10萬元，創作者將不受單一獎項額度限制，將由評審團視實際作品狀況，設定獎項數目與獎金分配，若能以獨特方式將古文改寫反映現代情境，將有機會一人獨得10萬元，鼓勵創作者於日常中了解古文經典，發揮創意改寫成語詩詞為經典賦予新意，做出能反映當代現況的創新作品。

●台灣大哥大歡迎對文字、影音、圖像創作懷抱熱忱的創作人踴躍參加第17屆《myfone行動創作獎》投稿。「訊息文學組」分成時事、生活故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元。「行動影片組」分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達100萬元。「圖文創作組」分為原創貼圖、情緒圖文組，首獎最高獎金10萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，今年除了持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，也再度與「1500聲量音創學院」合作，攜手開辦歌曲講座，提供創作者與一流名師面對面的機會。第17屆《myfone行動創作獎》活動網址：https://www.myfone.org.tw/