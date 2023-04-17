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拚600萬國際觀光客 交通部：每人補助5000、旅行團最高享5萬

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
拚搶600萬國際旅客來台，交通部今天公告補助辦法，獎勵境外來台旅客每人5000元，抽籤決定限額50萬名。本報資料照片
拚搶600萬國際旅客來台，交通部今天公告補助辦法，獎勵境外來台旅客每人5000元，抽籤決定限額50萬名。本報資料照片

疫後旅運復甦，宣示拚搶600萬國際旅客來台，交通部今天公告補助辦法，獎勵境外來台旅客每人5000元，抽籤決定限額50萬名；此外，來台至少3天2夜的旅行團每團最高核發5萬元獎勵金，目標5月上路。

交通部今天公告發布「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」指出，獎勵境外來台旅客每人5000元，限額50萬名，資格採抽籤決定。

其次，招攬或接待境外旅客來台旅遊國內外旅行業，招攬或接待至少3日2夜之入境團體，按人數規模及停留夜數，每團最高核發5萬元獎勵金。

此外，提升觀光業人力缺口，觀光旅館業、旅館業、民宿僱用新進服務人員符合規定者，補助每人每月5000元，最長12個月。

至於補助資格，則要求台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市，新進人員每月薪資須達3萬3000元以上；其他直轄市、縣（市），新進人員每月薪資3萬1000元以上；連續實際在職也要達6個月以上。

交通部表示，依據「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」第七條、《行政程序法》第15條第1項，辦理相關業務；近期公布實施要點，一併公告實施日期，消費金、獎勵金等將以5月上路為目標。

交通部

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