跨品牌700門市租還循環杯 環團讚許打造重複使用產業鏈

全家便利商店與循環杯服務業者環海淨塑，今舉行「循環杯大聯盟成立記者會」，現場聚集8大知名連鎖品牌組成聯盟，提供跨產業、品牌的循環杯互相借還服務，預計今年底可於700間門市租還循環杯。綠色和平讚許，企業自組聯盟推行循環杯、擴大重複使用產業鏈，證明台灣企業能看得更長遠，成為改革先行者。

因應環保永續的國際趨勢，環保署致力推動減塑政策，除去年4月公告一次用飲料杯禁用，也要求連鎖超商及連鎖速食店，要有一定比率的門市提供循環杯借用服務，並逐年提高門市的比率，減少一次用飲料杯的垃圾產生。

循環杯大聯盟跨足超商業及餐飲業，包含全家便利商店、萊爾富、OKmart、頂呱呱、Cama cafe、Q Burger饗樂餐飲、鮮茶道、Let’s Café Plus等，共同合作於門市據點提供循環杯。聯盟號召單位全家便利商店表示，預計年底超過700間門市據點可租還循環杯。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，綠色和平自2019年起推動超市、超商、量販店等零售通路制定減塑規畫，至2022年共發布3次「台灣零售通路企業減塑評比報告」，並舉辦多次減塑論壇與工作坊，結合產、官、學、研資源，協助與鼓勵圖安通路業者發展永續的商業模式；2021年曾在台中草悟道商圈發起「循環杯試辦計畫」，得到全家便利商店與近20間商圈店家的響應。

針對企業自組聯盟提供循環杯借還服務，張凱婷表示，全球目前正制定塑膠公約，未來塑膠的生產與使用規管將愈趨嚴格，政府及各界應盡早規畫重複使用策略，除公開支持重複使用，聯盟中的便利商店、咖啡店及餐飲店也應首先做到「內用全面改為重複使用餐具」，若有提供內用座位的業者，率先把店面內的餐飲環境改為提供重複使用餐具，顯示企業減少一次性廢棄物的決心，也更能得到消費者的響應。