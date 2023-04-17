花蓮航空站載客量低 交通部推國際包機旅遊

受疫情及鐵公路便利影響，花蓮航空站過去2年載客量只有2、3萬人，交通部表示，除了與航空公司協商推出國內線促銷方案，也要求觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點，吸引國際旅客，目前確定越捷航空規畫4月28日及5月2日包機直航花蓮—峴港，盼能提升訪花旅客量。

立法院交通委員會今天考察花蓮地區交通建設，民航局公布花蓮機場近10年營運狀況，國內線台北—花蓮航線在2012年還有近18萬人次，在2015年因鐵路電氣化掉到近5萬人次，在2020年蘇花改通車更是減少至約1萬5千人次，疫情期間只有5、6千人次搭乘。

花蓮機場國際航班載客量在2012年至2016年，每年2萬至5萬人次，2017年因香港快運開闢香港定期航班，載客量達到9萬7千人次，不過2018年花蓮發生0206地震，香港快運停飛，減少至7萬人次，接下來新冠肺炎疫情影響暫停航班。

針對花蓮航空站航班太少問題，立委傅崐萁表示，過去疫情期間立榮航空航班取消可以理解，現在解封班次卻沒有恢復，現在一周來回只有6班，便利性不高、民眾不使用就是惡性循環，除了觀光客，還有商務客的需求，希望恢復到疫情前的航班班次。

民航局長林國顯表示，東部鐵路班次多、服務也較便宜，對航空來說影響比較大，高雄與台中距離花蓮較遠，航線比較穩定，台北航線就相對弱，尤其台鐵1天有33班台北—花蓮自強號，自然比較少人選擇搭飛機。

民航局會與航空公司協商推出促銷方案，例如立榮航空推出台北—花蓮航班最低898元優惠機票，並透過各管道加強促銷。2021年10月台北—花蓮恢復每周2班，2022年11月再協調立榮航空飛航每周4班。