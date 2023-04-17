快訊

「鳥科學先生」泌尿科名醫涉詐保 檢警搜索診所住家約談6人

國中生物課本「土豆」指稱馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

補正再審！鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

花蓮航空站載客量低 交通部推國際包機旅遊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮航空站台北—花蓮航班太少，民航局表示，會與航空公司協商推出促銷方案，吸引旅客。記者王思慧／攝影
花蓮航空站台北—花蓮航班太少，民航局表示，會與航空公司協商推出促銷方案，吸引旅客。記者王思慧／攝影

疫情及鐵公路便利影響，花蓮航空站過去2年載客量只有2、3萬人，交通部表示，除了與航空公司協商推出國內線促銷方案，也要求觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點，吸引國際旅客，目前確定越捷航空規畫4月28日及5月2日包機直航花蓮—峴港，盼能提升訪花旅客量。

立法院交通委員會今天考察花蓮地區交通建設，民航局公布花蓮機場近10年營運狀況，國內線台北—花蓮航線在2012年還有近18萬人次，在2015年因鐵路電氣化掉到近5萬人次，在2020年蘇花改通車更是減少至約1萬5千人次，疫情期間只有5、6千人次搭乘。

花蓮機場國際航班載客量在2012年至2016年，每年2萬至5萬人次，2017年因香港快運開闢香港定期航班，載客量達到9萬7千人次，不過2018年花蓮發生0206地震，香港快運停飛，減少至7萬人次，接下來新冠肺炎疫情影響暫停航班。

針對花蓮航空站航班太少問題，立委傅崐萁表示，過去疫情期間立榮航空航班取消可以理解，現在解封班次卻沒有恢復，現在一周來回只有6班，便利性不高、民眾不使用就是惡性循環，除了觀光客，還有商務客的需求，希望恢復到疫情前的航班班次。

民航局長林國顯表示，東部鐵路班次多、服務也較便宜，對航空來說影響比較大，高雄與台中距離花蓮較遠，航線比較穩定，台北航線就相對弱，尤其台鐵1天有33班台北—花蓮自強號，自然比較少人選擇搭飛機。

民航局會與航空公司協商推出促銷方案，例如立榮航空推出台北—花蓮航班最低898元優惠機票，並透過各管道加強促銷。2021年10月台北—花蓮恢復每周2班，2022年11月再協調立榮航空飛航每周4班。

國際航班的部分，林國顯說，越捷航空已規畫4月28及5月2日飛航花蓮—峴港包機直航，曾有日本代表來訪，像是花蓮慶修院日式建築與宗教，可能引起日本客興趣，能運用這類方式吸引旅客。也能協助促成外籍航空定期航班，讓國際旅客可搭飛機到花蓮觀光。

民航局長林國顯（左一）表示，除了與航空公司協商推出國內線促銷方案外，也會推動國際包機到花蓮。記者王思慧／攝影
民航局長林國顯（左一）表示，除了與航空公司協商推出國內線促銷方案外，也會推動國際包機到花蓮。記者王思慧／攝影
受疫情及鐵公路便利影響，花蓮航空站過去2年載客量只有2、3萬人，交通部要求觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點，吸引國際旅客。記者王思慧／攝影
受疫情及鐵公路便利影響，花蓮航空站過去2年載客量只有2、3萬人，交通部要求觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點，吸引國際旅客。記者王思慧／攝影

花蓮 國際航班 疫情

延伸閱讀

花蓮-吉安鐵路高架化 王國材承諾全額補助經費

高球／大專錦標賽花蓮登場 東華校長辦比賽先植人脈

花蓮無照機車騎士自撞電桿 頭部受創傷重不治

花蓮市公所辦摺紙飛機科學營 孩子做中學飛行原理

相關新聞

雲圖一團紫色對流 鄭明典：今年有點遲到、台灣再晚一點才開始

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，標出一團紫色對流區，「今年有點遲到」，他表示，今年來得有點晚，而且紫色部分還不夠...

鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

萊茵再生能源企業欲在新竹市、新竹縣外海區域興建萊風離岸風電、新風離岸風電，強調風場已排除中華白海豚重要棲地環境，海纜路線...

花蓮-吉安鐵路高架化 王國材承諾全額補助經費

立法委員傅崐萁今天邀集交通部考察花蓮交通建設，針對花蓮市至吉安鄉鐵路及7個平交道高架化，交通部長王國材表示，7個平交道路...

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

不分年齡，一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼。本報昨專題報導「一個人就醫／獨居增 一個人就醫...

人氣男團OZONE 追夢少年的內心獨白：一直沒有把自己當偶像

本月ELLE雙封面人物繼先前登場的太妍，再迎來人氣男團Ozone。出道半年，將Ozone的履歷表攤開盡是輝煌佳績。是金子總會發光，但成功絕非偶然，若沒有閉門耕耘的歲月，他們不會是現在閃閃發光的少年。而Ozone更被視為新生代偶像天團潛力股。

翻轉行人地獄變成「禮讓大戰」 駕駛怕吃罰單、行人也不敢過

為擺脫「行人地獄」負評，減少重大交通事故，取締不禮讓行人成為今年執法重點。不過，在「禮讓行人」尚未成為台灣駕駛的普遍風氣下，「讓與不讓」上演駕駛、行人兩難窘境。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦