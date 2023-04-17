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雲圖一團紫色對流 鄭明典：今年有點遲到、台灣再晚一點才開始

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
衛星雲圖中可見一團紫色對流區，紫色部分還不夠均勻，表示強對流還無法直衝對流層頂。圖／取自鄭明典臉書
衛星雲圖中可見一團紫色對流區，紫色部分還不夠均勻，表示強對流還無法直衝對流層頂。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，標出一團紫色對流區，「今年有點遲到」，他表示，今年來得有點晚，而且紫色部分還不夠均勻，表示強對流還無法直衝對流層頂。

他說，中南半島的對流算是完全發展了，過去幾天持續有大片的紫色對流雲區發展，規模很大，也很持續。中南半島強對流發展，有利南海的水氣逆時針往上進入內陸，有利大陸華南的強對流發展。

鄭明典表示，經驗上，台灣上空的類似強對流系統會再晚一點才開始，所以未來一波的降雨系統，還是不排除雨區會有部分繞地形而過的現象，可以好好觀察。

根據氣象局資料顯示，高雄市內門今天上午11時50分出現37.1度高溫。鄭明典說，今天很有夏天的味道，不只氣溫，陽光直曬還真有感，有點刺刺的。

鄭明典 氣象局 高溫

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