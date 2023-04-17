花蓮-吉安鐵路高架化 王國材承諾全額補助經費

立法委員傅崐萁今天邀集交通部考察花蓮交通建設，針對花蓮市至吉安鄉鐵路及7個平交道高架化，交通部長王國材表示，7個平交道路口將納入花東鐵路雙軌電氣化計畫，承諾中央全額補助經費，相關周邊土地運用也可研議，目標在2028年完工。

交通部「花東雙軌電氣化」動工，不過花蓮市到吉安鄉短短6公里，包括建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二平交道，就有7個平面平交道，還有吉安車站，傅崐萁認為應高架化改善市容，更確保用路人安全。

王國材指出，花蓮到吉安的7個路口平交道，讓城市有被軌道分割的感覺，如果只做雙軌化，無法解決安全等問題，且7個平交道路型複雜、不好施工，有安全的疑慮，因此會修改花東雙軌計畫，將平交道納入計畫，以高架化施作。請縣府在6月提出修正計畫，中央全額補助經費，盡速核定與盡早完工。

吉安鄉長游淑貞說，建議鐵路高架化後下方的空間，可讓地方運用；吉安車站東面還有很大的土地面積可使用，是否能比照樹林車站，未來火車終點站、出發站都在吉安車站，也能讓列車分流。

台鐵局長杜微說，高架化空間運用、發展有在規畫，會與鐵道局、縣府配合，周邊土地開發與運用等也都可研議。