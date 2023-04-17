快訊

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

蘋果電腦危險了！駭客出macOS首款勒索軟體 「這款」處理器全陷危機

評／美英澳聯盟合作發展潛艦 劍指中國這項罩門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮-吉安鐵路高架化 王國材承諾全額補助經費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市中華路平交道平日車流量大，未來將配合花東雙軌電氣化高架化。本報資料照片
花蓮市中華路平交道平日車流量大，未來將配合花東雙軌電氣化高架化。本報資料照片

立法委員傅崐萁今天邀集交通部考察花蓮交通建設，針對花蓮市至吉安鄉鐵路及7個平交道高架化，交通部長王國材表示，7個平交道路口將納入花東鐵路雙軌電氣化計畫，承諾中央全額補助經費，相關周邊土地運用也可研議，目標在2028年完工。

交通部「花東雙軌電氣化」動工，不過花蓮市到吉安鄉短短6公里，包括建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二平交道，就有7個平面平交道，還有吉安車站，傅崐萁認為應高架化改善市容，更確保用路人安全。

王國材指出，花蓮到吉安的7個路口平交道，讓城市有被軌道分割的感覺，如果只做雙軌化，無法解決安全等問題，且7個平交道路型複雜、不好施工，有安全的疑慮，因此會修改花東雙軌計畫，將平交道納入計畫，以高架化施作。請縣府在6月提出修正計畫，中央全額補助經費，盡速核定與盡早完工。

吉安鄉長游淑貞說，建議鐵路高架化後下方的空間，可讓地方運用；吉安車站東面還有很大的土地面積可使用，是否能比照樹林車站，未來火車終點站、出發站都在吉安車站，也能讓列車分流。

台鐵局長杜微說，高架化空間運用、發展有在規畫，會與鐵道局、縣府配合，周邊土地開發與運用等也都可研議。

交通部鐵道局表示，花東電氣化現全面展開施工，在縣府6月提出可行性研究後，盼在明年第一季前，將修正計畫提報給行政院，目標於2028年完工。

花蓮市到吉安鄉有建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二，共7個平面平交道，未來將高架化。記者王思慧／攝影
花蓮市到吉安鄉有建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二，共7個平面平交道，未來將高架化。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁（右二）今天邀集交通部考察花蓮交通建設，交通部長王國材（右三）表示，7個平交道路口將納入花東鐵路雙軌電氣化計畫，承諾中央全額補助經費。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁（右二）今天邀集交通部考察花蓮交通建設，交通部長王國材（右三）表示，7個平交道路口將納入花東鐵路雙軌電氣化計畫，承諾中央全額補助經費。記者王思慧／攝影

吉安 交通部長 花蓮

延伸閱讀

談國5雪隧塞車解方　 交通部長王國材：替代道路應該是台62線

遭陸打臉禁航區27分鐘變6小時？ 王國材說話了

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

立院初審通過交通部組改草案 王國材：助攻觀光立國

相關新聞

鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

萊茵再生能源企業欲在新竹市、新竹縣外海區域興建萊風離岸風電、新風離岸風電，強調風場已排除中華白海豚重要棲地環境，海纜路線...

花蓮-吉安鐵路高架化 王國材承諾全額補助經費

立法委員傅崐萁今天邀集交通部考察花蓮交通建設，針對花蓮市至吉安鄉鐵路及7個平交道高架化，交通部長王國材表示，7個平交道路...

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

不分年齡，一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼。本報昨專題報導「一個人就醫／獨居增 一個人就醫...

花蓮航空站2年無國際航班 4月28日峴港包機直航

受COVID-19疫情影響，花蓮航空站過去2年旅客量創新低紀錄，全年僅2萬6000多人次；國際航班2021年暫停至今。民...

航勤作業不慎飛機碰觸 長榮航：員工暫停勤務調查

長榮航空今天表示，長榮航勤昨天深夜進行拖機作業，拖車駕駛員因作業不慎，導致A321-200飛機碰觸停放停機坪的長榮航空7...

擴散條件不佳 西部局部地區空品恐亮「紅燈」

今天環境風場為東風，受到地形影響，西半部擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間恐達到紅色警示，截至今天中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦