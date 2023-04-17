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擴散條件不佳 西部局部地區空品恐亮「紅燈」
今天環境風場為東風，受到地形影響，西半部擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間恐達到紅色警示，截至今天中午12時止，西半部有8個空品監測站亮橘燈，主要汙染物為PM2.5，環保署提醒，中部地區、新港、崙背、大寮、潮州地區、馬祖地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
根據環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天偏東風，西半部位於背風側，中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積，西半部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
環保署預估，今天宜蘭、花東空品區及金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。
環保署表示，明天環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光華作用影響，臭氧濃度易上升，中部以北有局部霧或低雲影響能見度；19日環境風場為西南風，雲嘉南以北位於下風處，汙染物易累積。
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