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技能賽台灣奪世界第3 賴清德：技職教育和普通高中一樣重要

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第10屆國際展能節職業技能競賽，台灣代表團拿下八金九銀三銅，世界第三的佳績，是參賽以來獲得獎牌最多的一次。頒獎典禮今上午舉行，副總統賴清德（左二）和勞動部長許銘春（右一）親自出席，頒獎給國手。記者陳宛茜／翻攝
第10屆國際展能節職業技能競賽，台灣代表團拿下八金九銀三銅，世界第三的佳績，是參賽以來獲得獎牌最多的一次。頒獎典禮今上午舉行，副總統賴清德（左二）和勞動部長許銘春（右一）親自出席，頒獎給國手。記者陳宛茜／翻攝

「你們都是台灣之光！」第10屆國際展能節職業技能競賽，台灣代表團拿下八金九銀三銅，世界第三的佳績，是參賽以來獲得獎牌最多的一次。頒獎典禮今上午舉行，副總統賴清德親自出席頒獎給國手。他表示，感謝選手把台灣帶到國際舞台，因為選手們在國際舞台展現毅力和勇氣，台灣才能贏得國際的尊重。他也指出，技職教育和普通高中一樣重要，都是符合台灣社會發展、對社會有所貢獻的一條路。

國際展能節職業技能競賽約每4年舉辦一次，透過技能競賽提供身心障礙朋友展現技能的機會。第10屆國際展能節職業技能競賽原本預計2021年8月在俄羅斯舉辦，受疫情及俄烏戰爭影響，該競賽歷經延期及取消的波折後，3月22至25日在法國梅斯（Metz）舉辦。本屆競賽共有26職類28名國手代表台灣爭取榮耀。

勞動部長許銘春指出，這場比賽原來要在俄羅斯舉辦，改成在法國舉辦。取消和延期競賽對國手的心理是一大考驗。台灣最後拿下八金九銀三銅、排名世界第三的佳績，是參賽以來獲得獎牌最多的一次，「用技能讓世界看到台灣。」

賴清德表示，台灣對於身心障礙者的重視不亞於其他國民，這是文明的表現和人權的價值，也是台灣的價值。

賴清德指出，台灣不只有半導體產業，還有製造業、精密工業等許許多多隱形冠軍。台灣也已走出人浮於事、找不到工作的困境，有許多工作期待年輕人投入。「普通高中固然是一條路、技職教育也是另一條路。」

賴清德表示，技職教育也是符合台灣社會發展、對社會有所貢獻的一條路。這條路與普通高中同樣重要，如何選擇看個人的興趣與能力，不一定要選普通高中走。

賴清德表示，希望勞動部跟教育部一起合作檢討技職教育的師資和設備、經費支援，不希望孩子進入技職教育，學到過時的技術。他指出，技職教育必須與俱進、引進科技，只有技職教育科技化、現代化，未來社會有發展空間，學生才願意進入技職教育。

賴清德 俄羅斯 勞動部

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