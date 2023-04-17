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鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
萊茵再生能源企業欲在新竹市、新竹縣外海區域興建萊風離岸風電、新風離岸風電。圖／取自環評書件
萊茵再生能源企業欲在新竹市、新竹縣外海區域興建萊風離岸風電、新風離岸風電。圖／取自環評書件

萊茵再生能源企業欲在新竹市、新竹縣外海區域興建萊風離岸風電、新風離岸風電，強調風場已排除中華白海豚重要棲地環境，海纜路線也迴避施保護礁區及人工魚礁區，但環委認為，2風場開發範圍鄰近桃園三接恐有疊加效應，要求補充地質調查資料及研擬災害減輕措施，也須加強海陸域生態調查資料，本案補正再審。

開發單位萊茵再生能源成立萊風及新風電力籌備處，兩風場風機最多設置64部、單機裝置容量14至22百萬瓦（MW），施工期程各約4年。萊風離岸風電規畫於新竹市外海區域，風場範圍面積約95平方公里，總裝置容量不超過950百萬瓦；新風離岸風力發電規畫於新竹縣外海區域，風場範圍面積約87平方公里，總裝置容量不超過900百萬瓦。

萊茵能源說，針對風場及海纜輸配電系統，2風場預計上岸點為桃園市、新竹市及苗栗縣，2風場最多設置1座海上變電站；陸域輸配電系統則採地下工法連接至自設變電站再接到台變併網點；風場已排除中華白海豚重要棲息環境等敏感地區，海纜路線也將迴避保護礁區及人工魚礁區。

除役規畫部分，將優先以再利用為原則，風機葉片若無法再利用將以回收方式處理，承諾不以掩埋為最終處理方式，已掌握2家可回收葉片製造商，後續將依據商業、市場及國產化要求進行評估；海底纜線以切割方式進行回收，評估全段移除可能性，以最小化環境干擾為原則。

但環委要求，開發單位應強化說明2風場固定式及浮動式機組、海上變電站的數量及可能設置的位置，也要詳細說明浮動式風機型式的適宜性，評估在極端海象條件及地震作用下的安全，並就風場開發對海域生態環境的可能影響研擬減輕對策。

環委指出，考量2風場開發與鄰近風場疊加效應及沙波移動，開發單位應補充風場海域範圍及陸域設施的地質調查資料，包含斷層、震源及地震災害風險等，評估對風機基礎穩定及海纜鋪設的可能影響，並研擬相關災害減輕措施；另也要加強計畫鄰近地區民眾、漁民及團體的溝通。

生態部分，海纜規畫路線及上岸點應符合已公開共同廊道範圍及上岸點，除需補充說明海纜鋪設的具體規畫，還需就海纜規畫範圍研擬海域哺乳類（含鯨豚）、鳥類、潮間帶生物（含藻礁）減輕衝擊對策；估算2風場鳥類飛行路徑、撞擊量及相關減輕措施，且風場與風場間應留設2公里以上鳥類通行廊道；加強桃園上岸段陸域生態調查資料，包含設置紅外線相機、補充秋冬季生態調查資料、保育對策。

新竹 桃園 再生能源

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