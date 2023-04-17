大眾運輸口罩解禁首日 民眾仍選戴口罩 習慣＋顧慮周遭目光

今天起搭乘大眾運輸工具不用再戴口罩，記者實際在公車站牌周邊觀察，民眾還是選擇上車前就戴口罩。有民眾表示，在密閉空間還是習慣戴口罩，如果有人沒戴口罩咳嗽打噴嚏，心裡還是會怕怕的，戴上口罩也有保護力。另有民眾認為，最近空氣品質不好，即便口罩解禁，還是會戴口罩出門，避免因此過敏。

市民邱小姐表示，公車算是密閉空間，且在尖峰上下班時間，會跟其他路人貼很近，如同沙丁魚罐頭沒什麼空間，此時如果有人沒戴口罩咳嗽、打噴嚏，就會「怕怕的」，戴上口罩反而有保護層，回到家可以馬上丟口罩消毒比較安心。

上班族李小姐說，她每天搭捷運上班，今天是口罩解禁第一天，她觀察還是很多人都有戴口罩，認為是2個原因影響，包含習慣戴口罩及顧慮周遭人的觀感，如果只有自己沒戴口罩，但周邊的人有戴，就會有身邊很多人「用眼神關心自己」的感覺，評估短期內民眾還是會戴口罩。

另最近空氣品質不好，有民眾認為，自己如果是過敏體質，還是需要戴口罩，不然鼻子很容易不舒服，再比較密閉空間吸鼻子、輕咳都會引起旁人注意。