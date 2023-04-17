大眾運輸脫口罩首日 捷運站長鬆口氣：減少許多糾紛

口罩令在今起大幅放寬，搭乘大眾運輸工具，包括捷運、公車、客運、台鐵、高鐵等統統不再強制戴口罩。不過上午記者直擊民眾仍將口罩「戴好戴滿」，似乎沒有什麼改變；但對捷運站務人員來說，卻是「鬆了一口氣」。值班站長阿偉（化名）就表示，不需一直上車勸導部分不戴口罩的旅客，減少許多糾紛。

阿偉表示，之前強制戴口罩時，每天都有旅客在列車上按對講機反映有其他旅客未戴口罩。行控中心一但接收到訊息，就會立即通知下游車站的站長或保全上車勸導。雖然大部分的旅客都能配合，但遇到比較不理性的旅客，就可能出現意外的衝突或糾紛，造成車站人員困擾。

他說，之前就曾遇過有些民眾「會故意不戴口罩」。當站務人員前往勸導，這些人會說「我們無權限制他的自由」，然後快步走開。甚至還遇過有民眾象徵性以「運動頭巾」蓋住口鼻，當站務人員上前勸導時，則說「我戴了，政府沒規定要戴哪一種口罩」，讓站務員非常頭疼。

阿偉說，遇上這種為難的情況，如果完全不配合就只能通知捷運警察處理，開勸導單或留資料事後請衛生單位開罰。

隨著口罩禁令鬆綁，阿偉也鬆一口氣表示，雖然今天民眾都還戴著口罩，「可能都戴習慣了，要一陣子才會慢慢的拿下來」。但現在改為民眾自主戴口罩，站務人員終於不用再需要一直上車勸導，值勤時可以減少一些旅客糾紛。