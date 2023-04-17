中南部空品亮橘燈 學者：出門宜戴口罩

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

中南部空品亮橘燈！環保署表示，中國沿海PM2.5移入，加上本土污染物混合影響，西半部位於背風側、擴散條件差。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興受訪時表示，近期中南部空氣擴散條件差，民眾出門應佩戴好口罩，更指出地方政府長期可以協助工廠減排、整治灰塵問題，以改善長期空品不良的問題。

中南部空品亮橘燈

環保署指出，因為15日移入境外污染物，16日中國沿海細懸浮微粒（PM2.5）約50至65微克/立方公尺，加上與本土污染物混合，西半部位於背風側，擴散條件差及海面上污染物可能移入，污染濃度易升高，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，西半部多處都亮出空品橘燈提醒。

環保署說，17日至18日環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；20日至21日受鋒面影響，中南部位於下風處，污染物容易累積。

環保署長張子敬說，空污季期間因北方取暖的需求高，燃料使用高、排放多，另外還有沙塵暴影響等，相較其他季節空污影響比較高。他強調，目前已提升空氣品質預報能力，預報能力可提前1週，要讓整個空氣品質不良情況降低，需從多處著手，如加嚴標準、管制等。

只等下雨來改善

賈新興說，17日開始台灣仍是偏東風的環境，中央山脈以西的中南部，擴散條件都很差，容易造成污染污累積的狀況，最快也要等到19日之後，鋒面可為中南部帶來降雨，空氣品質才有望好轉。

他提醒，近期中南部敏感族群仍要注意空氣狀況，最好能夠避免外出，但平日有上班需求，民眾很難待在家中，他呼籲民眾最好還是能夠配戴口罩，保護自己免於空污的影響。

政府應協助減少排放源

賈新興表示，中南部空氣品質在秋冬季通常都不好，因為中南部就是東北季風的背風面，很容易出現空污累積的狀況，要等待雨季來臨的時候，狀況才會有比較明顯的改善。

他說，中南部很多工地、河口地沙塵飄揚，或工廠廢氣排放，政府長期應該規劃改善地方的污染排放源，協助工廠減排、整治沙塵容易飛揚的地方，才有助於改善長期的空品問題。

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