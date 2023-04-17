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郵局一早13萬人排隊搶領6000元 長者曝就愛「錢握在手」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
政府普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現，一名臨櫃領取民眾抱怨，政府應該在過年前就發放，實在拖太久。記者曾原信／攝影
政府普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現，一名臨櫃領取民眾抱怨，政府應該在過年前就發放，實在拖太久。記者曾原信／攝影

政府普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現，首周規畫身分證字號尾數分流，中華郵政推估首周迎來180萬人辦理。今天郵局營業時間一到，北部多處郵局已出現排隊人潮，以熟齡族、長者居多，詢問之下，打發時間之餘，他們偏好「錢握在手」的感受。

中華郵政發言人楊素珠表示，上午8時30分郵局營業時間一到，沒有大排長龍情況，部分郵局雖略有人潮，已啟動簡易快速窗口或專辦櫃檯；截至上午10時，已有13萬人到郵局領取6000元。

普發現金有五種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；全台只有郵局可赴臨櫃領現金。

中華郵政表示，首周（4月17日至22日）規畫身分證字號尾數分流，單數在周一、周三、周五，雙數在周二、周四與周六，年滿65歲、身心障礙者免受分流限制，優先辦理。

中華郵政指出，預估會來郵局領現共300萬人，集中在首周領現人數估約6成，亦即180萬人，推測第二周應不用分流；不過，屆時仍以250萬為分水嶺，只要尚未領取低於250萬人，就不分流。

今天上午9時，記者走訪北部多處郵局，已有不少民眾排隊等候，有人更在郵局營業時間一到就到場；截至上午10時30分，不少民眾陸續湧入，以中、老年人居多，人潮雖多，部分郵局也有排隊人龍，但排隊秩序仍算良好。

63歲的張女士表示，她特別第一天來郵局櫃檯領現，子女有提醒她，不必特別親自到場，可用ATM或代領即可；但她喜歡6000元「握在手上」，感覺「很實在」，因此特別在今天郵局一開門準時前來。一名臨櫃領取民眾抱怨，政府應該在過年前就發放，實在拖太久。

中華郵政提醒，到郵局領現記得攜帶健保卡、身分證等文件；若要代領，除出示發放對象的健保卡，也要攜帶受託人的健保卡、身分證等文件。

中華郵政提醒，4月17日至10月31日開放郵局領現，不用趕在首周也沒問題。另可多加利用「行動郵局」APP，查詢鄰近郵局及查看該局等候人數。

政府普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現，首周規畫身分證字號尾數分流，中華郵政推估首周迎來180萬人辦理。記者曾原信／攝影
政府普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現，首周規畫身分證字號尾數分流，中華郵政推估首周迎來180萬人辦理。記者曾原信／攝影

普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現。記者周彥妤／攝影
普發現金6000元，中華郵政今起開放臨櫃領現。記者周彥妤／攝影
普發現金6000元，郵局今起開放臨櫃領現。記者周彥妤／攝影
普發現金6000元，郵局今起開放臨櫃領現。記者周彥妤／攝影

郵局今開放臨櫃領現，北部不少郵局出現排隊人龍，但排隊秩序仍算良好。記者周彥妤／攝影
郵局今開放臨櫃領現，北部不少郵局出現排隊人龍，但排隊秩序仍算良好。記者周彥妤／攝影
觀察來郵局櫃檯領現，以熟齡、長者居多。記者周彥妤／攝影
觀察來郵局櫃檯領現，以熟齡、長者居多。記者周彥妤／攝影

郵局 中華郵政 健保卡

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