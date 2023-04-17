今明兩天悶熱 彭啟明：周三焚風 周四全台降雨機會增

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天東南風，悶熱天氣，西半部注意空氣品質。南部高溫變化，注意防曬、多補充水分。花東、南部山區午後短暫陣雨。

環保署說，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

彭啟明說，周三起鋒面系統靠近，氣溫依舊悶熱，東南部可能出現焚風，西半部午後容易有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨。周四全台降雨機會增加，注意變化。周五至周六鋒面遠離，東北風影響，北部及東半部短暫陣雨，中南部多雲天氣，山區短暫陣雨機會。周日轉偏東風，天氣逐漸好轉，多雲有陽光。