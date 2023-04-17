聽新聞
test
0:00 / 0:00
今明兩天悶熱 彭啟明：周三焚風 周四全台降雨機會增
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天東南風，悶熱天氣，西半部注意空氣品質。南部高溫變化，注意防曬、多補充水分。花東、南部山區午後短暫陣雨。
環保署說，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。
彭啟明說，周三起鋒面系統靠近，氣溫依舊悶熱，東南部可能出現焚風，西半部午後容易有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨。周四全台降雨機會增加，注意變化。周五至周六鋒面遠離，東北風影響，北部及東半部短暫陣雨，中南部多雲天氣，山區短暫陣雨機會。周日轉偏東風，天氣逐漸好轉，多雲有陽光。
彭啟明提醒，本周氣溫悶熱，留意降雨鋒面變化，變動度高，持續關注天氣資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言