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台鐵26日大改點 10萬本新時刻表25日開放索取

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵局4月26日大改點，共計調整386列次，10萬本冊本式時刻表自25日下周二在台鐵局各大車站可免費索取。台鐵示意圖。本報資料照片
台鐵局4月26日大改點，共計調整386列次，10萬本冊本式時刻表自25日下周二在台鐵局各大車站可免費索取。台鐵示意圖。本報資料照片

台鐵局即將於4月26日大改點，共計調整386列次，台鐵局說，已印製冊本式時刻表10萬本，自4月25日下周二上午8時起，在台鐵局各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。

配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫，及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，台鐵局4月26日起進行列車時刻調整。

台鐵4月26日起386列次調整列車時刻，西線、東線及南迴線運能都將提高，並投入5車次EMU3000型特仕車替駛原PP自強號，「台北 - 高雄」最快3小時40分鐘抵達，並參考台灣高鐵試辦「自由座」，票價為自強號95折。

台鐵局表示，改點後整體自強號運能提升8.7%，其中西線7.6%、東線及南迴線9.8%。

西部幹線將投入EMU3000型特仕車替駛部分原PP自強號。為了避免尖峰時段運能不足，台鐵局表示，將於七堵至潮州等六列次EMU3000型特仕車上試辦自由座服務，每列次共510張票，票價以95折計算，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘。

台鐵局也說，4月26日起西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，包括EMU3000型自強號143次、110次，周一至周六行經七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮；普悠瑪列車131次、132次，分別行駛南港到潮州、枋寮到南港。另外，原行駛南半環377次（台中-台東）、378次（台東-台中）將延長行駛區間為七堵經南迴至台東，並更改車次為161次、168次。

台鐵局指出，EMU3000型及900型電聯車也將投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號，原DMU柴聯自強號407（台東-樹林）、242次（樹林-花蓮）由EMU3000型自強號替駛，其中242次延長行駛至台東並更改車次為442次；原PP推拉式自強號編組443次（新左營-樹林）、484次（彰化-台東）及南迴線302次（台東-新左營）、305次（新左營-台東）、310次（台東-新左營）改為普悠瑪列車行駛；原莒光號702次（台東-新左營）、707次(新左營-台東）改為EMU3000型行駛；原莒光號704次（台東-新左營）、713次（新左營-台東）及DMU柴聯自強號235次（花蓮-樹林）、224次（樹林-花蓮）改為EMU900型區間快車行駛。

台鐵局4月26日大改點，共計調整386列次，10萬本冊本式時刻表自25日下周二在台鐵局各大車站可免費索取。台鐵示意圖。本報資料照片
台鐵局4月26日大改點，共計調整386列次，10萬本冊本式時刻表自25日下周二在台鐵局各大車站可免費索取。台鐵示意圖。本報資料照片

台東 自強號 台鐵

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