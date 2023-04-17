台鐵26日大改點 10萬本新時刻表25日開放索取

台鐵局即將於4月26日大改點，共計調整386列次，台鐵局說，已印製冊本式時刻表10萬本，自4月25日下周二上午8時起，在台鐵局各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。

配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫，及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，台鐵局4月26日起進行列車時刻調整。

台鐵4月26日起386列次調整列車時刻，西線、東線及南迴線運能都將提高，並投入5車次EMU3000型特仕車替駛原PP自強號，「台北 - 高雄」最快3小時40分鐘抵達，並參考台灣高鐵試辦「自由座」，票價為自強號95折。

台鐵局表示，改點後整體自強號運能提升8.7%，其中西線7.6%、東線及南迴線9.8%。

西部幹線將投入EMU3000型特仕車替駛部分原PP自強號。為了避免尖峰時段運能不足，台鐵局表示，將於七堵至潮州等六列次EMU3000型特仕車上試辦自由座服務，每列次共510張票，票價以95折計算，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘。

台鐵局也說，4月26日起西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，包括EMU3000型自強號143次、110次，周一至周六行經七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮；普悠瑪列車131次、132次，分別行駛南港到潮州、枋寮到南港。另外，原行駛南半環377次（台中-台東）、378次（台東-台中）將延長行駛區間為七堵經南迴至台東，並更改車次為161次、168次。