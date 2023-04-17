【重磅快評】台灣肺腺癌罹患率全球第一

權威的科學期刊『自然』最近一篇論文討論空汙與肺腺癌的關係，比較北半球幾個工業國家致死率，很遺憾，台灣竟然「勇奪」第一，肺腺癌致死率拿下全球冠軍。這很沒面子，表示台灣的空汙防治做得不理想，不論細懸浮微粒（PM2.5）、氮氧化物、硫氧化物…濃度都在惡化，根本原因除了工業、能源政策，地理位置不理想也是原因；不過這別怪別人，台灣近七成空汙都是本土生產的。

每年入冬到次年春天是台灣空汙好發期，東北風、東風會把境外污染物帶入，西台灣因為背風面、擴散不易，造成長時間都是灰濛濛的，台中以南都嚴重。今天又是高危險，環保署空氣監測網發佈橙色警報，氣象局風場預報今天西半部又是靜風狀態，助漲季節性擴散困難，民眾能做的是減少外出，尤其別想不開跑馬拉松，二十倍的呼吸量風險太高。

過去台灣空汙時，有關部門總是推給是老共送來不受歡迎的髒物質，不承認是台灣工業化的代價；尤其非核家園之後供電不穩，增加燃煤發電比重，自然付出空汙惡化的後果。台灣的PM2.5產出，運輸類約佔三分之一，這部分不太可能減少；電力、發電的占比快要達一成，幾乎都是碳能源；煤電的品質不易控制，不想缺電只能多燒煤。

PM2.5是個麻煩的傢伙，它顆粒的增生超過白血球的巨噬細胞生產速度，當巨噬細胞來不及消滅PM2.5時，這些異化物質就會沉積在體內不同器官，繼續釋出的毒性物質累積、持續破壞器官與組織，造成可以預見的後果，表現在各種組織的病變、癌症及壞死。

把汙染物推給老共的說詞漸漸不能成立，一方面蒙古高壓冬天承載的汙染物，必須先沿華北平原出海，入冬後台灣吹東北風，無法把大陸的空汙直送台灣，必須渤海、東海的適合風場讓汙染物轉彎才能影響台灣，但這種條件不常能配合。越來越多的證據顯示，台灣PM2.5作亂是本土自行產出。

換言之，要降低本土肺腺癌的罹患率，必須加強汙染防治力度，否則只靠監測網通報空汙數據，應該是不夠的。