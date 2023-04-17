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今起大眾運輸口罩解禁 兒科醫師曝4大族群不要脫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
大眾運輸工具口罩解禁，兒科醫師呼籲四大危險族群，不要脫口罩。本報資料照片
大眾運輸工具口罩解禁，兒科醫師呼籲四大危險族群，不要脫口罩。本報資料照片

新冠疫情趨緩，指揮中心宣布今起搭乘大眾運輸工具及特定載具，不再強制戴口罩，改為「建議佩戴口罩」，但醫療照護機構、救護車等8場所強制配戴口罩。但若有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時仍建議戴口罩，另在校車、幼兒園專用車暨校園接駁車裡面「建議佩戴口罩」，但在校園內健康中心仍要佩戴口罩，改新制後僅剩醫療照護機構、救護車等8場所強制配戴口罩。

對此，林口長庚醫院兒童一般醫學科與兒科急診主治醫師吳昌騰說，解封是一件好事情，尤其目前新冠Omicron病毒走向，確診患者多為輕症，但對於兒童來說，可能還無法完全放鬆，如果家中孩子是年齡很小、早產兒，或有免疫性疾病、先天性心臟病時，建議出入公共場所或搭乘大眾運輸工具時，最好還是戴口罩，以防孩子不慎感染新冠病毒。

吳昌騰說，如果家中孩子曾經確診過，或有接種新冠疫苗，應有受到一定的保護，這時可以不用戴口罩，但仍必須勤洗手，且避免用手接觸眼睛、鼻子、嘴巴，因目前仍有腸病毒、腺病毒及流感病毒在社區流行，一旦不注意，仍有感染機會。吳昌騰目前在急診仍不時收治感染腺病毒，造成高燒不退的病童，家長需特別注意。

口罩 確診 救護車

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