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猴痘個案暴增 專家：已在社區傳播、不只同志族群要注意

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
目前猴痘疫情全球以美洲、非洲個案較多，主要和生活習慣以及社會開放程度有關。美聯社
目前猴痘疫情全球以美洲、非洲個案較多，主要和生活習慣以及社會開放程度有關。美聯社

連續兩周，猴痘本土個案每周都僅新增2例，但桃園衛生局前天證實桃園出現4例猴痘確診病例，且個案近期無出國旅遊史。從衛福部疾管署的「傳染病統計資料查詢系統」也可看到，4月11日至16日，不到一周一口氣增加8例本土個案。對於個案忽然暴增，中國附醫副院長黃高彬表示，現在看來社區裡已有感染，之前多以男男同志社群為主要感染對象，現在也要注意其他族群感染的可能性。

桃園市衛生局日前證實，4名確診者皆為年齡約30歲左右男性，雖然彼此並無地緣、生活關聯，但都有不特定性伴侶的經驗，不排除後續還有更多的確診者。另追蹤1名出現疑似症狀者，還在確認中，列入追蹤的原因為配偶在其他縣市被通報確診。

除了桃園市衛生局公布的個案，根據疾管署資料系統，4月11日至16日，全台共新增8例本土個案，包括桃園市5例、新北市2例、高雄市1例。

對於個案忽然暴增，黃高彬表示，看來猴痘已在社區裡傳播開來。之前主要是男男同性戀社群為主，但現在也要注意雙性戀、多重性伴侶感染的可能性；尤其雙性戀者要注意造成家庭內的傳播，因此鼓勵性對象較複雜者，盡快接種疫苗。

不過疾管署上周已公布猴痘隔離新規定，輕症者可在家自我健康管理，是否會讓疫情一發不可收拾？黃高彬表示，看到目前全球以美洲、非洲個案較多，主要和生活習慣以及社會開放程度有關；反觀歐洲的疫情已在下降，但隔離政策並未比較嚴格。而和美洲相較，台灣人習性也比較「閉俗」一些，疫情應不至於失控。

不過黃高彬提醒，除了高危險群盡快接種疫苗外，猴痘可能也會透過接觸感染者的床單而感染，因此若是時常出差者，或可自備床單較為安全。

第二階段猴痘疫苗接種合作醫院。圖／疾管署提供
第二階段猴痘疫苗接種合作醫院。圖／疾管署提供

衛生局 桃園 猴痘

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