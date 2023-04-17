快訊

防疫險慘賠拖累…鄉民團保流標頻傳 衝擊弱勢保障

今天悶熱空氣品質差 周三變天、周四降雨擴全台

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今明兩天台灣為東南至偏南風環境，各地氣溫普遍悶熱，明天由於東南風挾些較暖濕的空氣北上，使花東及南部山區午後將有些零零星星短暫陣雨，影響程度不大，但仍存在小幅度的降雨變化。本報資料照片
今明兩天台灣為東南至偏南風環境，各地氣溫普遍悶熱，明天由於東南風挾些較暖濕的空氣北上，使花東及南部山區午後將有些零零星星短暫陣雨，影響程度不大，但仍存在小幅度的降雨變化。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今明兩天台灣為東南至偏南風環境，各地氣溫普遍悶熱，天氣狀況相對穩定，但背風面的西半部應注意空氣品質不佳的現象。南部則須注意高溫變化，建議戶外活動時要做好防曬、多補充水分。

林孝儒說，明天由於東南風挾些較暖濕的空氣北上，使花東及南部山區午後將有些零零星星短暫陣雨，影響程度不大，但仍存在小幅度的降雨變化。

林孝儒指出，周三開始，台灣附近的大氣環境將逐漸轉變，預期明天起中國華南地區將有鋒面系統建立。周三鋒面逐漸往台灣靠近，導致台灣附近西南風顯著增強，因此各地氣溫依舊偏高悶熱以外，背風面的東南部也可能有焚風發生。

他說，且這樣鋒前不穩定環境配合著熱力作用，周三午後起西半部將容易有對流發展，帶來局部的短暫陣雨或是雷雨，並晚間起至周四將接續鋒面通過影響，降雨將擴及至全台。各地都會有短暫陣雨或雷雨的發生機會，所伴隨的雨勢也會比較大一些。這兩天外出要留意降雨的變化了。

到了周五，鋒面逐漸遠離，各地降雨現象會顯著的減緩。但林孝儒說，由於周五至周六受到東北風影響且環境水氣還是比較多的情況下，北部及東半部天氣仍較陰沉，有些短暫陣雨，而中南部則為多雲天氣，山區亦有短暫陣雨機會。

他表示，周日轉偏東風環境，各地天氣相對再好轉些，普遍為多雲有陽光露臉的天氣了。本周氣溫方面變動較小，多為悶熱天氣，但降雨方面則有較大的變化，持續留意最新的天氣資訊。

防曬 高溫

延伸閱讀

一張圖看天氣！周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

境外及本土汙染混合影響空品 環保署：持續加強應變

改善空品先「健骨強身」 環保署：降低空品濃度、惡化日數

高雄港空維區管制20日上路 運用科技執法取締違規車輛

相關新聞

今起 搭大眾運輸免戴口罩

今天起，國內多數場域均不需佩戴口罩，代表實施一一一一天的口罩令已近終點，目前僅剩醫療院所、長照機構等場所仍須強制佩戴口罩...

戴口罩化眼妝 女性乾眼症變多

疫情期間口罩戴好戴滿，多數時間只露出雙眼，讓愛美女性特別重視眼妝，甚至定期「種睫毛」。眼科醫師表示，近一、兩年來，乾眼症...

腸病毒71型疫苗 最快7月自費接種

歷經十幾年的研發，國內兩家腸病毒疫苗陸續取得食藥署許可證，最快今年七月供自費接種，台大醫院小兒感染科教授黃立民提醒，過去...

今天酷熱高溫上看36度 周三鋒面+西南風、再迎一波春雨

中央氣象局發布濃霧特報和高溫資訊，今天中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200...

凌晨3時17分台東規模4.0地震 最大震度2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時17分，在台東縣政府西方 23.6 公里 ，位於台東縣卑南鄉，發生芮氏規模...

元氣課顛覆系列／血糖控制差 小心眼部病變導致失明

●糖尿病不可怕，併發症才是失能、致命元凶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦