今天悶熱空氣品質差 周三變天、周四降雨擴全台

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今明兩天台灣為東南至偏南風環境，各地氣溫普遍悶熱，天氣狀況相對穩定，但背風面的西半部應注意空氣品質不佳的現象。南部則須注意高溫變化，建議戶外活動時要做好防曬、多補充水分。

林孝儒說，明天由於東南風挾些較暖濕的空氣北上，使花東及南部山區午後將有些零零星星短暫陣雨，影響程度不大，但仍存在小幅度的降雨變化。

林孝儒指出，周三開始，台灣附近的大氣環境將逐漸轉變，預期明天起中國華南地區將有鋒面系統建立。周三鋒面逐漸往台灣靠近，導致台灣附近西南風顯著增強，因此各地氣溫依舊偏高悶熱以外，背風面的東南部也可能有焚風發生。

他說，且這樣鋒前不穩定環境配合著熱力作用，周三午後起西半部將容易有對流發展，帶來局部的短暫陣雨或是雷雨，並晚間起至周四將接續鋒面通過影響，降雨將擴及至全台。各地都會有短暫陣雨或雷雨的發生機會，所伴隨的雨勢也會比較大一些。這兩天外出要留意降雨的變化了。

到了周五，鋒面逐漸遠離，各地降雨現象會顯著的減緩。但林孝儒說，由於周五至周六受到東北風影響且環境水氣還是比較多的情況下，北部及東半部天氣仍較陰沉，有些短暫陣雨，而中南部則為多雲天氣，山區亦有短暫陣雨機會。

他表示，周日轉偏東風環境，各地天氣相對再好轉些，普遍為多雲有陽光露臉的天氣了。本周氣溫方面變動較小，多為悶熱天氣，但降雨方面則有較大的變化，持續留意最新的天氣資訊。