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春雨又要來了 彭啟明：周三周四中南部最有機會的一波

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
下一波春雨可望周三報到，彭啟明表示，前面幾波鋒面南部幾乎沒進帳，周三、周四是中南部最有機會的一波。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
下一波春雨可望周三報到，彭啟明表示，前面幾波鋒面南部幾乎沒進帳，周三、周四是中南部最有機會的一波。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

下一波春雨可望周三報到，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，前面幾波鋒面南部幾乎沒進帳，周三、周四是中南部最有機會的一波。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，周三、周四是今年以來中南部最有機會的一波春雨，該下多點雨了。今天環境偏乾，各地白天回溫明顯，天氣大致穩定，山區午後雲量稍增多，明天東南方、南方逐漸有水氣北上，南風的風力也略增強，各地下半天雲量都有增多的趨勢、午後山區有短暫雨機會，南部的擴散條件開始好轉、空品狀況逐漸改善。

周三將轉為偏南到西南風環境，加上鋒面逐漸接近，各地天氣都不太穩定，中南部沿岸晨間有短暫雨機會，午後普遍有對流發展、轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

周三、周四天氣普遍不穩定，且模式持續有出現雷雨、降雨強度較大的預報，在期待水庫補水的同時也要留意天氣狀況是否不佳，聽到雷聲請入室內，也建議可以趁周三前檢查住家排水管線是否通暢。

彭啟明

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