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今天酷熱高溫上看36度 周三鋒面+西南風、再迎一波春雨

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今天酷熱高溫上看36度 周三鋒面+西南風、再迎一波春雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。本報資料照片
周三天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。本報資料照片

中央氣象局發布濃霧特報和高溫資訊，今天中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局說，今天各地為晴到多雲，花東地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區雲量增多，也有零星短暫陣雨的機會；氣溫部分，清晨仍涼，嘉義以北及宜蘭地區低溫約18到20度，南部及花東約21到23度，白天氣溫回升，西半部高溫約31、32度，南部近山區有機會來到36度左右高溫，除了留意日夜溫差，出門多補充水分、注意防曬。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

氣象局說，明天各地為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫陣雨；中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

周三北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加的趨勢，天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；台東局部地區有焚風發生的機率。

周四鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周五、周六水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周日各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。

24日另一鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，25日、26日鋒面通過後，迎風面的北部及東半部地區易有局部短暫雨，其他地區維持多雲的天氣。

今天各地為晴到多雲，花東地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區雲量增多，也有零星短暫陣雨的機會。本報資料照片
今天各地為晴到多雲，花東地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區雲量增多，也有零星短暫陣雨的機會。本報資料照片

馬祖 高溫

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