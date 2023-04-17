住宿機構怨感管計畫難達標 衛福部回應了

本報昨天報導衛福部近期推「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」，機構管理者反映「標準極高」，簡直是要求機構複製醫院感控模式，感嘆「沒人沒錢難達標。」衛生福利部昨晚發出新聞稿回應，此計畫為112年至115年的4年期計劃，並未要求第一年就要完成所有指標，完成三項基礎指標可有18至26萬元不等獎勵金，完成其餘進階指標可在獲得15至50萬獎勵金。

副司長吳希文表示，為加強機構落實感染管制管理機制及作為，降低機構內醫療照護相關感染風險及群聚事件之發生，於112年2月20日公告112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」。為讓機構在執行進階指標時有所遵循，本部亦訂有指標評核佐證資料建議範本及演練規範議題之腳本，供機構及醫院執行本計畫之參考。

吳希文表示，做好機構內感控措施是對長照住宿式機構的基本要求，考量機構感控能力及感控人力與醫療機構有所差異，在112年至115年為期4年的計畫中，指標的設計並非第一年就須完成所有指標，而是分階段完成不同難易度之指標項目。

指標項目分為必選的基礎指標及加成獎勵的進階指標，基礎指標包括配合主管機關填報系統資料、感染管制專責/專任人力設置及執行情形、及機構工作人員感染管制教育訓練等3項，達成指標要求，可有18萬元至26萬元不等的獎勵金。

機構若依自身狀況，逐年精進感染管制作業能力，與醫院訂有感染管制服務合約及提升感染管制品質計畫、訂有新興傳染病疫情或群聚感染事件發生之應變計畫並辦理演習、培訓機構感染管制人員取得感染管制專業人員資格等加成獎勵進階項目，可再獲得15萬元至50萬元不等的獎勵金，而與機構合作共同完成的醫院亦可同步獲得獎勵。

吳希文表示，希望透過達成基礎指標的過程，協助住宿式機構對於服務對象、工作人員、環境及物資管理、訂定感染管制管理規範及流程稽核等基本設置能力，並藉由完成加成獎勵指標規範的應變計畫及實際演練，獎助機構與輔導醫院之合作與學習，引導並期許機構於四年內逐步達成落實感染管控措施及提升機構應變整備能力的目標。