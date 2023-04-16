快訊

私校招生出奇招 個申二階分數「倒著打」求正取生來讀

張惠妹破例安可！含淚愛的告白 86歲媽媽露面「很心疼」

去年才70元！「2派克雞排」一年內二度漲價 每片調漲至85元

腸病毒疫情蠢動 醫師估流行高峰：建議5歲以下幼兒接種疫苗

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署近期持續針對校園、家長持續宣導勤洗手等防疫措施，盼能控制、避免出現腸病毒疫情。記者趙容萱／攝影
疾管署近期持續針對校園、家長持續宣導勤洗手等防疫措施，盼能控制、避免出現腸病毒疫情。記者趙容萱／攝影

容易引發重症的腸病毒71型今年已累計4例輕症個案。疾管署日前表示，3月中旬公布2例71型個案，是國內時隔一年半再度監測到此病毒型。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，3月底確實陸續發現腸病毒的案例。由於近三年受新冠肺炎影響，5歲以下幼兒多未感染過腸病毒，需特別注意。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，陸續出現輕症個案，從流行曲線推測6、7月可能出現流行高峰。

疾管署副署長羅一鈞則表示，過去腸病毒的流行疫情都在4至6月。今年出現的個案確實比前三年新冠肺炎疫情時高，但相較2019年出現腸病毒流行時每天有1至2萬人次就診，現在僅有3至4千人次就診，因此仍無法推測是否會出現流行疫情。

由於針對新冠肺炎的防疫措施都陸續鬆綁，因此近期持續針對校園、家長持續宣導勤洗手等防疫措施，盼能控制、避免出現腸病毒疫情。

林應然表示，腸病毒71型感染後容易引發重症，尤其最怕發生腦炎或心肌炎，恐造成死亡。現在5歲以下的幼童多未感染過、沒有抗體，一但感染，發生重症和死亡的機率都會提高。

過去兩三年為了防範新冠肺炎疫情，民眾多嚴格實施防疫措施，也多少阻止了腸病毒的流行；但現在解封，感染機率增加。尤其腸病毒一但發現，就不會只有零星個案，會發現一群人都感染。

林應然表示，由於兩家廠商推出的疫苗避免感染的保護力都達到九成以上，因此建議若疫苗上市，最好帶5歲以下的幼兒接種，以預防感染。

但國光／安特羅和高端疫苗都表示腸病毒疫苗最快也要7月才可提供接種，若真在6、7月出現疫情，是否還有接種必要？

黃立民則表示，腸病毒疫苗和流感、新冠肺炎疫苗保護力僅半年到一年不同，其保護效果可維持到至少5歲。因此就算今年流行期過了也可接種，以預防之後的疫情。尤其重症多發生在六個月以下的幼兒，若家長不願意讓幼童暴露在染疫風險中，建議愈早接種愈好。

腸病毒 黃立民

延伸閱讀

2腸病毒疫苗取得藥證 最快7月供自費接種

竹縣獲防疫貢獻、流感接種績優獎 楊文科：感謝醫護

高端腸病毒71型疫苗 取得衛福部查驗登記核准

高雄腸病毒疑似通報緩增 衛局提醒師長小心預防

相關新聞

一張圖看天氣！周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

中央氣象局最新預報指出，周三下半天至周四上半天，是本周鋒面主要影響時間點，雨勢明顯，尤其周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨。...

明起口罩大鬆綁 醫療院所仍強制 降級後疫苗、藥物維持公費

新冠肺炎延燒三年多後，明天起終於迎來口罩大鬆綁，僅剩醫療院所、長照機構等場所強制佩戴口罩。針對下一步指揮中心降級、傳染病...

台灣人最常搜尋國家曝光！南韓僅排第2 網見冠軍直呼：沒懸念

隨著各國邊境限制放寬，越來越多人規劃出國旅行。對此，機票達人「布萊N」在臉書上發文，公布台灣人最常搜尋的國家和城市機票，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友都直呼「真的沒有懸念」。

愛美「種睫毛」導致乾眼、蟎蟲寄生 眼科醫傳授清潔技巧

「種睫毛」讓許多愛美女性擁有明眸大眼、省下許多化妝的時間，卻也讓不少人年紀輕輕就患上乾眼症，甚至滋生蟎蟲，白天因乾眼而畏...

熱傷害風險升級，大甲媽祖遶境恐難安！

並列世界三大宗教盛事，每年吸引200多萬人參加的「大甲媽祖遶境」，近年高溫「熱傷害」頻傳。專家示警，今年風險指數達二級警戒，不可不慎。

氣溫回升注意空汙 周四鋒面影響全台雨襲

中央氣象局說，今天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦