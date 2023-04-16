腸病毒疫情蠢動 醫師估流行高峰：建議5歲以下幼兒接種疫苗

容易引發重症的腸病毒71型今年已累計4例輕症個案。疾管署日前表示，3月中旬公布2例71型個案，是國內時隔一年半再度監測到此病毒型。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，3月底確實陸續發現腸病毒的案例。由於近三年受新冠肺炎影響，5歲以下幼兒多未感染過腸病毒，需特別注意。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，陸續出現輕症個案，從流行曲線推測6、7月可能出現流行高峰。

疾管署副署長羅一鈞則表示，過去腸病毒的流行疫情都在4至6月。今年出現的個案確實比前三年新冠肺炎疫情時高，但相較2019年出現腸病毒流行時每天有1至2萬人次就診，現在僅有3至4千人次就診，因此仍無法推測是否會出現流行疫情。

由於針對新冠肺炎的防疫措施都陸續鬆綁，因此近期持續針對校園、家長持續宣導勤洗手等防疫措施，盼能控制、避免出現腸病毒疫情。

林應然表示，腸病毒71型感染後容易引發重症，尤其最怕發生腦炎或心肌炎，恐造成死亡。現在5歲以下的幼童多未感染過、沒有抗體，一但感染，發生重症和死亡的機率都會提高。

過去兩三年為了防範新冠肺炎疫情，民眾多嚴格實施防疫措施，也多少阻止了腸病毒的流行；但現在解封，感染機率增加。尤其腸病毒一但發現，就不會只有零星個案，會發現一群人都感染。

林應然表示，由於兩家廠商推出的疫苗避免感染的保護力都達到九成以上，因此建議若疫苗上市，最好帶5歲以下的幼兒接種，以預防感染。

但國光／安特羅和高端疫苗都表示腸病毒疫苗最快也要7月才可提供接種，若真在6、7月出現疫情，是否還有接種必要？

黃立民則表示，腸病毒疫苗和流感、新冠肺炎疫苗保護力僅半年到一年不同，其保護效果可維持到至少5歲。因此就算今年流行期過了也可接種，以預防之後的疫情。尤其重症多發生在六個月以下的幼兒，若家長不願意讓幼童暴露在染疫風險中，建議愈早接種愈好。