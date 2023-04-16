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2廠牌腸病毒疫苗取得藥證 最快7月供自費接種

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國光生技與子公司安特羅生技一月底宣布，本土自主研發生產腸病毒71型疫苗已取得藥證。圖／國光生技提供
國光生技與子公司安特羅生技一月底宣布，本土自主研發生產腸病毒71型疫苗已取得藥證。圖／國光生技提供

時隔一年半，衛福部疾管署3月中旬監測到今年首例易引發重症的腸病毒71型案例後，4月再監測到2例病例，目前累計4例。過去腸病毒並無特效藥和疫苗可供接種，但今年國光／安特羅生技和高端疫苗的腸病毒疫苗陸續取得藥證，國人可否在今年接種到疫苗備受關注。對此，兩家疫苗廠都表示，預計7月先提供自費市場接種，公費則要看政府規劃。

腸病毒感染是幼兒常見的疾病，但腸病毒不是只有一種，而是一群病毒。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，腸病毒71型和D68型都是容易容易侵犯神經系統的腸病毒，尤其5歲以下幼兒為重症高危險群。

根據疾管署統計近期實驗室監測顯示社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。3月中旬公布的兩例71型輕症，是國內時隔一年半再度監測到此病毒型，4月初又監測到2例，顯示病毒已陸續在社區出現活動，是個警訊。

過去腸病毒並無特效藥和疫苗，不過1月底國光／安特羅生技研發的腸病毒 71 型疫苗（EnVAX-A71）通過衛福部食藥署審查並取得藥證，高端疫苗研發的腸病毒71型疫苗也在4月12日宣布取得藥證。

國光／安特羅總經理張哲瑋表示，國光／安特羅的腸病毒疫苗適用於2個月以上至6歲的嬰幼兒，需接種兩劑，間隔28天。

張哲瑋表示，腸病毒疫苗會先在自費市場供貨，一劑粗估新台幣3600元，若完整接種約需花費7千至8千元，仍須視醫療院所收費而定。但因取得藥證後還需要投料生產、充填、檢驗等，最快也要7月才可提供接種；預計提供2萬到8萬劑，可供1萬至4萬人接種。

高端疫苗執行副總經理李思賢則表示，高端的腸病毒疫苗針對2個月以上至2歲嬰幼兒需接種三劑、2歲至6歲兒童接種兩劑，第一劑與第二劑間隔2個月，若要接種第三劑則須與第一劑間隔12個月。目前預計7月後才會提供自費接種，但數量和定價還需評估。

不過外界關心腸病毒疫苗是否會納入公費接種，兩家疫苗廠都表示需視政府規劃。疾管署副署長羅一鈞則表示，廠商雖已通過藥證，但尚未完成仿單制定。待程序完成，會排案至衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） ，並邀請廠商與會報告，並由委員給予接種建議；但是否納入公費接種計劃則還要視效益進行評估。

腸病毒 衛福部 高端疫苗 黃立民 羅一鈞

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