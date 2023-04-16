境外及本土汙染混合影響空品 環保署：持續加強應變

空氣品質受昨日東北風挾帶境外汙染移入，以及今日台灣環境偏東風，背風面的西半部吹西風，導致境外汙染物混合本地汙染物影響，汙染物累積，空品不佳，西半部及離島地區為普通至橘色提醒等級，截至下午4時，全台有10處空品測站亮「橘燈」。

環保署表示，面對本次空品不良狀況，已持續協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠從12日起至今下午3時止，總計已降載電量達4億度，換算硫氧化物減量170公噸，氮氧化物減量142公噸，懸浮微粒減量4公噸，約等於以燃煤機組提供新北市（160萬戶）23天所需電量造成的排放量。

另外，各地方政府也持續執行各種應變作為，包含執行511家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查共76次，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共432處，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃，餐飲業巡查（含通報）家次510家次，路邊攔檢（查）車輛達5萬輛，並向民眾宣導防護措施等。

環保署指出，周一環境風場持續偏弱，中南部地區多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級，這種氣象條件造成空品不佳將持續至周二，預計周三起南風增強，擴散條件好轉，空氣品質逐漸改善，為普通至橘色提醒等級；13日已提前預報境外及本土汙染，已協調固定汙染源減量，並通知個地方政府執行各種應變作為。

環保署表示，昨受到東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣空品，富貴角小時PM2.5濃度達50微克/立方公尺，今天截至下午3時止，以中部、雲嘉南及離島地區受境外移入較為明顯，中國沿海PM2.5小時濃度約40至60微克/立方公尺。

西半部白天吹西風，境外汙染物移入及本土汙染混合，竹苗以北地區PM2.5小時濃度約25至35微克/立方公尺，中南部地區PM2.5小時濃度約30至45微克/立方公尺，中部、雲嘉南及離島地區空氣品質為橘色提醒等級，其他為普通等級。

環保署長張子敬今早也針對空汙問題說明，針對執行本地碳排減量機制空汙仍嚴重部分表示，沒達到民眾滿意時就不算做得好，但就處理績效來看，與過去相比已有改善，強調要「健骨強身」，要想辦法一直減少國內汙染，面對境外汙染疊加時才不會惡化，「就如同發燒時不要燒壞腦袋」。

張子敬表示，降低空汙排放是國內努力的方向，如工廠加強管制等，並觀察與過去相比，空品濃度、惡化日數是否降低。