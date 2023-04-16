信誼幼兒文學獎揭曉 圖畫書、文字創作雙首獎誕生

台灣第一個、也是目前唯一專為幼兒文學定位的獎項——第35屆信誼幼兒文學獎正式揭曉，今年不但選出圖畫書創作首獎《小威的眼睛》，文字創作獎項更是自2015年第27屆以來，首次出現首獎得主，由《睡覺比賽》掄元。在圖畫書佳作入選作品各有千秋、評審難以抉擇下，特別由《 認真先生的約會計畫》《我和小黑的冒險》《遺失啟事》《山左大力士》4件圖畫書作品同列佳作；文字創作則由《笑成一團了》，獲得佳作肯定；在百餘位老、中、青三代兒童文學界人士的見證下，一舉頒出七項大獎。

信誼基金會表示，本屆共收到336件作品，包括圖畫書創作125件、圖畫書文字創作211件；初選圖畫書創作入圍18件、文字創作入圍13件進入決選。35年以來，信誼幼兒文學獎累計收件8,434件，其中圖畫書有4,803件，文字創作3,631件；總計共頒出165個獎項，其中圖畫書創作獎133件，文字創作獎32件。

創立、推動「信誼幼兒文學獎」的信誼基金會董事長張杏如表示，信誼幼兒文學獎頒獎典禮，「是我每年春天最美麗的念想。未來我將扮演董事會的角色，把工作交棒給同事。」張杏如同時指出，35年來，信誼基金會已出版了96本得獎好書，許多書已成經典，年年進入暢銷書排行榜；授出國外版權32本，以23種語言出版，以及21本簡體版，「我們的創作者和作品已經從台灣走向世界，昂首站在世界圖畫書的創作舞台。」

信誼基金會董事長張杏如。記者王聰賢／攝影。

決審主任委員、台東大學兒童文學研究所副教授藍劍虹表示，這一屆入圍決選的作品，水準相當整齊，議題多元、題材豐富，讓人耳目一新，都是相當成熟的作品。信誼基金出版社總編輯陳曉玲同時指出，「走入後疫情時代，作品普遍有幽默風趣的表現，為大家捎來正向快樂的力量，讓人心情豁然開朗。」

本屆兩項首獎都由首次參賽者獲得。平面設計工作者杜宛霖，以關懷視障兒童作品《小威的眼睛》獲圖畫書創作首獎。主角小威是視障的孩子，故事描繪明眼孩子在與小威交朋友的過程中，慢慢發現小威理解世界的方法，是用聽覺、觸覺、嗅覺去「看」，進而「看」到愛、用愛「看」到人和世界；巧妙翻轉明眼小孩與視障孩子的在刻板印象中的強弱項目，發人深省。

平面設計工作者杜宛霖，以關懷視障兒童作品《小威的眼睛》獲圖畫書創作首獎。記者王聰賢／攝影。

現旅居美國矽谷的人機互動設計師徐瑋璐童書處女作《睡覺比賽》，獲圖畫書文字創作首獎。徐瑋璐碩士畢業那年正逢疫情，投了上百封履歷毫無音訊，利用閒暇時間將回台灣陪姪女們睡午覺時進行的「比賽誰先睡著」遊戲，以左右跨頁、小孩和媽媽各自陳述的形式，在《睡覺比賽》中同步呈現母女睡午覺過程中的心戰鬥法，最終在不知道誰贏了、或不在乎誰贏了的情況下，畫下溫馨甜美的句點。