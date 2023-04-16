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愛美「種睫毛」導致乾眼、蟎蟲寄生 眼科醫傳授清潔技巧

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
陳晟康眼科院長陳晟康（左起）、大學眼科醫師張正忠、長庚醫院眼科醫師孫啟欽、于美人、梁赫群、視力保健推展協會理事長潘志勤、大學眼科醫師鐘珮禎、大愛眼科醫師郭鳳如、諾貝爾眼科醫師賴愈尹。記者邱宜君／攝影
陳晟康眼科院長陳晟康（左起）、大學眼科醫師張正忠、長庚醫院眼科醫師孫啟欽、于美人、梁赫群、視力保健推展協會理事長潘志勤、大學眼科醫師鐘珮禎、大愛眼科醫師郭鳳如、諾貝爾眼科醫師賴愈尹。記者邱宜君／攝影

「種睫毛」讓許多愛美女性擁有明眸大眼、省下許多化妝的時間，卻也讓不少人年紀輕輕就患上乾眼症，甚至滋生蟎蟲，白天因乾眼而畏光、有異物感，半夜因蟎蟲而搔癢難睡，睫毛也開始掉落。視力保健推展協會今邀請多位眼科醫師召開「乾眼症解析論壇」，醫師提醒，種睫毛之後清潔困難，容易導致瞼板腺末端導管阻塞，導致眼睛缺乏油脂滋潤，造成乾眼症，建議就醫確認乾眼成因，也要學習的正確清潔方法。

視力保健推展協會理事長潘志勤表示，眼睛乾澀、疲勞，畏光、敏感、有異物感，常常有黏稠分泌物，有時候會忽然流淚，更甚者還有灼熱感或刺痛感，這些都是乾眼症的症狀，應盡速就醫。如果診斷為乾眼症，病人應謹記「清潔、熱敷、點藥、減少使用3C」這四個原則去努力。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，乾眼症成因分為缺水、缺油、油水都缺，其中缺水成因只占14%，其餘86%都與缺油有關。如果沒有讓眼科醫師詳細檢查、找出原因，自行購買人工淚液，通常效果很有限。

「瞼板腺」就是分泌油脂的重要腺體，孫啟欽表示，種睫毛的女性通常都會上眼妝，洗臉時又因怕睫毛脫落，疏於清潔眼周，導致瞼板腺末端導管阻塞，眼睛就會因為缺油而愈來愈乾。很多病人在白內障手術後，也會因為醫師說「眼睛暫時不要碰水」，就一、兩個月沒有好好洗臉，衍生出同樣的問題。

該怎麼清潔才算適度？孫啟欽表示，可以將嬰兒洗髮精，加上1000到2000倍的水，稀釋後用棉花棒沾取，擦拭上下眼瞼。至於蟎蟲寄生眼睫毛，是否需要就醫治療，則要視症狀而定。

孫啟欽表示，每個人身上都會有一些微生物共生，眼睫毛上如果有少少幾隻蟎蟲，沒有症狀，不需要太在意。但如果半夜眼皮會癢，還會掉睫毛，那就要趕快就醫。

乾眼症 醫師

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