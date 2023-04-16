台灣人最常搜尋國家曝光！南韓僅排第2 網見冠軍直呼：沒懸念

隨著各國邊境限制放寬，越來越多人規劃出國旅行。對此，機票達人「布萊N」在臉書上發文，公布台灣人最常搜尋的國家和城市機票，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友都直呼「真的沒有懸念」。

「布萊N」昨（15）日在臉書粉專上發文，表示因為好奇台灣人自從去年（2022）10月國門開放後，截至目前為止，透過機票搜尋引擎「Skyscanner」搜尋次數最多的國家和地點是哪些。「布萊N」公布最熱門國家前十名，是日本、韓國、泰國、中國、新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、美國，以及澳洲；而最熱門城市前十名，包括東京、大阪、首爾、曼谷、沖繩、香港、札幌、釜山、新加坡，以及福岡。

「布萊N」認為榜單毫無驚喜可言，最熱門國家由日本拿下，最熱門城市為東京和大阪，連沖繩、札幌跟福岡都在前10名。另外，「布萊N」在留言處補充11至20名的熱門國家，依序為台灣（包括外島和從國外返台）、印尼、英國、德國、法國、加拿大、瑞士、義大利、紐西蘭，以及奧地利。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「日韓泰前三真的不意外，日本更是榜首中的榜首，我人生第一次出國就是去東京」、「第一名日本真的沒有懸念，但是本來以為第二名會是泰國」、「日本包辦前十名城市的一半」、「3月份去日本真的感受到，日本靠觀光有份可觀的收入」、「日本去完回來還沒一個禮拜，已經又看機票了」。

也有網友提到，「合理，都在亞洲，時間及金錢上比較充裕」、「因為亞洲便宜、CP值高，真的比起玩歐美便宜太多了，而且服務又好」、「因為台灣的工作模式，資方很難接受員工放長假，只好選擇旅遊品質相對好的鄰近國家」、「因為自助旅行日韓，對台灣人來說在語言、交通、安全性比較簡單，歐美的話可能就會考慮跟團」。