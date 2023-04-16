3C產品導致乾眼症 醫師：三方法防止

3C產品不離身，我國乾眼症盛行達3成！基層醫師學會理事長潘志勤16日指出，乾眼症會有包括眼睛癢、有異物感，或對光線敏感等症狀，嚴重甚至會造成視力受損。醫師呼籲，為了防止乾眼症，民眾平時可以熱敷、定期眨眼等，清潔眼部也是不可或缺。

乾眼症盛行達3成

「我國乾眼盛行率已經高達3成，比例還會隨著年齡增加，」眼科醫師賴愈尹指出，症狀嚴重者還會出現疼痛感，持續發炎導致眼睛更加乾澀，導致乾眼症遲遲無法痊癒。

長庚醫院醫師孫啟欽說，染上乾眼症的原因表示，現代民眾長時間在冷氣房工作，造成淚液過度蒸發、淚膜分佈不均勻、眼瞼疾病或長時間專注於3C產品，導致眨眼次數減少，都可能是乾眼症的原因。

他指出，接睫毛、眼週化妝等狀況會導致瞼板腺阻塞，失去防止水份蒸發的油脂分泌不足，也都是導致乾眼症的因素。

清潔、眨眼防乾眼

眼科醫師張正忠強調，民眾擔憂瞼板腺阻塞造成乾眼症的話，「一定要好好清潔眼睛」，可以用茶樹精油來回擦拭眼瞼上下處，並使用適合自己的洗面乳，如果有在眼周化妝需求的民眾，也記得一定要卸妝。

此外，熱敷與眨眼也都能讓眼睛獲得適度的休息，潘志勤建議，眨眼休息也有方法，應先輕輕眨眼，稍微用力閉眼，再慢慢張開眼睛。

張正忠則指出，民眾常常誤解葉黃素能防止乾眼症，但葉黃素是針對黃斑部病變，對於眼睛表面水分的影響不大，建議適度攝取能抗發炎的Omega3，更能有效防範乾眼症。他表示，乾眼症治療也可以採用自費「脈衝光」整型治療，改善瞼板腺功能障礙，並能夠依照病情輕重調整，以達到最佳的治療效果。

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