達到2050淨零目標 張子敬：減少畜牧排碳為重要一環

環保署因應4月22日世界地球日主題，今天在大安森林公園舉辦投資我們的星球（Invest In Our Plant）活動，結合民間團體、企業及地方環保局16日舉辦的「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」。環保署長張子敬表示，為達到2050淨零排放目標，除產業、發電廠減碳外，從生活中排碳也是重要一環。

張子敬致詞時表示，氣候變遷就在身邊，並不是很遠，台北今天天氣炎熱，但昨天下雨，而中南部正在旱災，前幾年才發生百年大旱，如今卻又比百年大旱更乾旱，足以讓人感受氣候變遷帶來的影響，因此全世界都為2050淨零碳排目標努力，讓每年碳排歸零，不再增加大氣層中的二氧化碳。

張子敬表示，生活中食衣住行的碳排需由民眾改變生活習慣才能做到，而「蔬食無痕」為其中重要一環，從飲食中多選擇蔬食、在地、當地，能減少畜牧的排碳與食物旅程，就能從生活中盡量減少排碳。

台北市副市長李四川指出，北市的碳排比有3大部門，住商最高占75.88%、運輸其次部分占19.18%、廢棄物部分占2.7%，北市為此提出推動智慧零碳建築、推動綠運輸低碳交通、全循環零廢棄等對策，目標為2050年達成淨零排放。