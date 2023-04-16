快訊

日本黑鷹直升機墜海10天後 尋獲機體殘骸與5名隊員遺體

玖壹壹不藏了！ 揭茄子蛋阿斌失聲病況

鼓吹兒童擁槍權？美南達科他州長宣稱她2歲孫女已有手槍和步槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

達到2050淨零目標 張子敬：減少畜牧排碳為重要一環

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署長張子敬（中）、北市副市長李四川（右五）出席投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動。記者胡瑞玲／攝影
環保署長張子敬（中）、北市副市長李四川（右五）出席投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動。記者胡瑞玲／攝影

環保署因應4月22日世界地球日主題，今天在大安森林公園舉辦投資我們的星球（Invest In Our Plant）活動，結合民間團體、企業及地方環保局16日舉辦的「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」。環保署長張子敬表示，為達到2050淨零排放目標，除產業、發電廠減碳外，從生活中排碳也是重要一環。

張子敬致詞時表示，氣候變遷就在身邊，並不是很遠，台北今天天氣炎熱，但昨天下雨，而中南部正在旱災，前幾年才發生百年大旱，如今卻又比百年大旱更乾旱，足以讓人感受氣候變遷帶來的影響，因此全世界都為2050淨零碳排目標努力，讓每年碳排歸零，不再增加大氣層中的二氧化碳。

張子敬表示，生活中食衣住行的碳排需由民眾改變生活習慣才能做到，而「蔬食無痕」為其中重要一環，從飲食中多選擇蔬食、在地、當地，能減少畜牧的排碳與食物旅程，就能從生活中盡量減少排碳。

北市副市長李四川指出，北市的碳排比有3大部門，住商最高占75.88%、運輸其次部分占19.18%、廢棄物部分占2.7%，北市為此提出推動智慧零碳建築、推動綠運輸低碳交通、全循環零廢棄等對策，目標為2050年達成淨零排放。

環保署表示，現場淨零綠家園宣導攤位以綠色飲食、綠色旅遊、綠色消費、綠色居家及綠色辦公，以及民間團體推動的環境議題，與民眾進行宣導與互動，包含如何從打包行李開始落實綠色旅遊、減少一次性產品使用、減少食物浪費及珍惜食物、如何綠色消費、居家及辦公環境如何執行綠化及建構無毒環境等。

環保署長張子敬（中）出席投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動。記者胡瑞玲／攝影
環保署長張子敬（中）出席投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動。記者胡瑞玲／攝影
環保署長張子敬（中）、北市副市長李四川（右五）出席投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動。記者胡瑞玲／攝影
環保署長張子敬（中）、北市副市長李四川（右五）出席投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動。記者胡瑞玲／攝影

張子敬 環保署 北市

延伸閱讀

毛豬價格為何短期內大漲大跌？農委會：供需淺盤

「素食界鼎泰豐」北上！精緻蔬食「不葷主義」插旗台北，加碼消費滿千送「8折卡」，日後用餐統統8折

影／台南大旱限定版祕境 大地谷絕色只有此時才能前往

大旱水情嚴峻、仁義潭浮現多個浮島沙洲 民盼加速清淤

相關新聞

春雨周三報到！ 雨彈襲全台 賈新興：中南部有機會雷雨

昨天中部以北降下久違的春雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，期待下一波，就在4月19日周三。

浴室換氣別開門、電子鍋這處常忘了洗！三招小技巧讓清潔更有效

平時居家生活，免不了要注意環境整潔。此時如果發揮一些小技巧，或許就能大幅提昇清潔的效率。日本網站「grape」近來就分享IG網友「king.blog05」的教學，示範三種平常可以嘗試的生活點子。

氣溫回升注意空汙 周四鋒面影響全台雨襲

中央氣象局說，今天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、...

上午11時26分花蓮規模4.1地震…最大震度4級 台鐵壽豐-瑞穗車次延誤

中央氣象局發布第32號顯著有感地震報告，今天上午11時26分，在花蓮縣政府西南方35.2公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏...

熱傷害風險升級，大甲媽祖遶境恐難安！

並列世界三大宗教盛事，每年吸引200多萬人參加的「大甲媽祖遶境」，近年高溫「熱傷害」頻傳。專家示警，今年風險指數達二級警戒，不可不慎。

中國劃禁航區管制飛航 旅客：未感覺到有不同

中國民航部門今天上午9時30分起進行27分鐘的航太活動時間，劃設警示區管制飛航，桃機多家航空公司都表示，航班運作正常，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦