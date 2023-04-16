改善空品先「健骨強身」 環保署：降低空品濃度、惡化日數

受到中國大陸沙塵暴的影響，再加上台灣本地的汙染物夾擊，在「內外夾擊」的狀況，台灣空氣品質近日慘兮兮。對於台灣空品如何改善，環保署長張子敬表示，境外汙染無法控制，只能減少本地排放，另也成立空品惡化緊急應變小組，提升空品預報能力。

受到中國大陸沙塵暴影響以及台灣本地汙染物，環保署預估周三之後空氣品質才會好轉。環保署今也提醒富貴角、二林、新港、崙背地區、馬祖地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

張子敬今出席在大安森林公園舉辦的投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動，會後接受媒體聯訪，他表示，最北部富貴角及金門、馬祖都有空氣品質監測站，可以清楚看到，若監測站濃度增加，受到境外汙染的影響較為明顯，不是都推給境外汙染，但確實境外汙染源不是台灣可以控制的。

張子敬說，每年的10月至隔年3月為台灣空汙季，主要是因風向關係造成影響，導致空品惡化。目前境外汙染濃度高，預期空品惡化，因此國內盡量減量，環署有成立空品惡化緊急應變小組，北中南各地成立小組，現在已成立空品預報能力，過去是提供1至3天的預報資料，現在提供1周資料。

他說，現在可預先知道哪幾天空品不好，就會提前啟動相關作業，包含要求大型排放源減量，畢竟當天啟動會來不及，讓國內盡量減量，不要達到惡化等級；觀察這幾年境外汙染已逐漸改善，境外影響比重降低，現在努力減少國內汙染，就算疊加境外汙染也不要讓空品達到惡化等級。

但就算境外汙染影響比率降低、啟動機制減少碳排，台灣空氣品質仍很差。張子敬說，沒達到民眾滿意時就不算做得好，但就處理績效來看，與過去相比已有改善，要「健骨強身」，要想辦法一直減少國內汙染，面對境外汙染疊加時才不會惡化，「就如同發燒時不要燒壞腦袋」。

張子敬表示，降低空汙排放是國內努力的方向，如工廠加強管制等，並觀察與過去相比，空品濃度、惡化日數是否降低。