氣候變遷局取消掛牌 環保署：422世界地球日改成立籌備處

為加速氣候變遷因應法（氣候法）推動及規畫碳費徵收，環保署原先規畫於世界地球日（4月22日）正式掛牌成立「氣候變遷局」，但之後又改口取消，變成「籌備處」。環保署長張子敬今表示，考量組織法已出委員會，盼本會期通過，4月22日先成立氣候變遷籌備處進行相關業務，待組改後銜接環境部氣候變遷署。

環保署今天在大安森林公園舉辦投資地球「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動，張子敬會後接受媒體聯訪時，針對取消成立氣候變遷局，改成氣候變遷籌備處一事，他表示，環保署預計組改成環境部，3月22日組織法已出委員會，目前正在政黨協商，看1個月後是否能三讀通過，若立院支持於本會期通過，就會把所有部會都成立，目標將業務一次到位。

張子敬說，原先因應氣候法通過後擴增的業務量能，讓氣候變遷辦公室人優先補足人力，作為環保署未來組改後，設立氣後變遷署過度型機關，但看立法院審議組織法的過程中，有機會得到立院支持，若本會期可通過、年底成立環境部，經考量後暫緩4月22日成立氣候變遷局，改用籌備處方式一步到位，除可補足人力，又可專心進行氣候變遷署籌備工作，也不會出現現在成立局，沒幾個月後又變成署的狀況。

至於資源循環署是否也比照先成立籌備處？張子敬表示，氣候變遷辦公室可在組改前先成立籌備處，是因氣候法通過增加許多業務，因此成立籌備處也較易得到支持，但資源循環署相關法規尚未通過，是否成立籌備處或直接成立部都有可能，較期待部會相關法規通過，年底一次到位。