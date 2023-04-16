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運將高齡化成隱憂 業界：多元化司機掀變革迎轉機

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣計程車駕駛暖心協會、台灣大車隊宣布發起35天的徒步環島活動，導演吳念真（右三）也站台力挺。記者周彥妤／攝影
台灣計程車駕駛暖心協會、台灣大車隊宣布發起35天的徒步環島活動，導演吳念真（右三）也站台力挺。記者周彥妤／攝影

全台9萬多名計程車駕駛，均齡53.6歲，11%逾65歲，近萬名司機已達勞工適退年紀，運將高齡化已成隱憂。55688集團董事長林村田說，近年多元化司機興起，不少年輕新血投入產業，此問題出現轉機，3、5年後多元司機將多於傳統「小黃」，不必整天守候，減少操白工，對交通、環保都是好現象，也是產業變革的好趨勢。

台灣計程車駕駛暖心協會、台灣大車隊今天上午在台灣大車隊濱江總部，召開記者會宣布發起35天的徒步環島活動，名導演吳念真也站台力挺。

徒步環島活動從今天起至5月20日，由台灣計程車駕駛暖心協會秘書長李永漢領隊，以「愛心」形狀當環島路線，象徵散播愛心到全台，給予生活陷入困境的弱勢司機加油打氣，並籲社會關注計程車司機議題。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，計程車司機穿梭大街小巷，滿足民眾交通需求，撐起城市部分的交通體系。徒步環島活動從台北濱江總部出發，在車隊全台相關據點停留，每個據點也會有當地司機陪走，領隊的秘書長李永漢背包會有清楚識別標示，號召民眾響應參與，可獲贈絲巾小禮品。

吳念真表示，他的胞弟早年也曾當過計程車司機，自己因工作性質，也常搭計程車穿梭大街小巷；計程車司機的工作環境封閉，很多人都是心事往肚子吞，他長年聆聽不少司機的人生故事，以及對社會看法，這些對話都讓他點滴心頭。

林村田表示，計程車司機的工作環境都在僅一坪左右大的車上，運動量有限、工時長，又不敢喝太多水，以致身體不好，外出社交時間也不足。

談到運將高齡化，林村田表示，這確實是問題，但當前出現轉機，因多元化計程車司機近年興起，同樣也受政府納管，吸引不少年輕人投入產業，這些人偏好彈性工作時間，不喜歡被綁住。

林村田說，他認為在這樣趨勢下，約3、5年後，多元司機將多於傳統「小黃」，且多元化司機不必整天守候，減少操白工，對交通、環保都是好現象，也是產業變革的好趨勢。

計程車 徒步環島

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