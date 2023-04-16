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空汙難散 專家：周三雷雨轟全台「降雨強度較大」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天到明天預計環境都較偏乾，各地白天回溫明顯，天氣大致穩定。記者許正宏／攝影
今天到明天預計環境都較偏乾，各地白天回溫明顯，天氣大致穩定。記者許正宏／攝影

昨天中部以北迎來久違的春雨，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，鋒面過後沒有明顯的東北季風，但性質較乾、西北到偏北的氣流還是帶來了境外汙染物，今天北風快速減弱、轉成弱偏東風環境，海峽風速微弱擴散條件仍不佳，因此昨天移入的汙染沒辦法快速減少，還會加上本地累積的汙染物，空氣品質普遍不佳。

柯聿寧說，今天到明天預計環境都較偏乾，風向則是偏東轉東南風為主，北部海面則有些偏南風，各地白天回溫明顯，天氣大致穩定，山區午後雲量稍增多，預計周二東南方、南方逐漸有水氣北上，南風的風力也略增強，各地下半天雲量都有增多的趨勢、午後山區有短暫雨機會，南部的擴散條件開始好轉、空品狀況逐漸改善。

他表示，周三將轉為偏南到西南風環境，加上鋒面逐漸接近，各地天氣都不太穩定，中南部沿岸晨間有短暫雨機會，午後普遍有對流發展、轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

柯聿寧說，周三晚間到周四白天隨著鋒面通過，降雨區域往中南部移動，周四下半天北部降雨減緩，受東北風影響溫度稍轉涼，中南部晚間降雨也會逐漸緩和。

他說，預估周五鋒面尾端移動到巴士海峽、並在周六減弱，這段時間台灣西南方水氣仍多，南部的雲量仍較多、偶有零星短暫雨機會。

柯聿寧說，本周三、周四天氣普遍不穩定，且模式持續有出現雷雨、降雨強度較大的預報，在期待水庫補水的同時也要留意天氣狀況是否不佳，聽到雷聲請入室內，也建議可以趁周三前檢查住家排水管線是否通暢。

周三轉為偏南到西南風環境，加上鋒面逐漸接近，各地天氣不太穩定，午後普遍有對流發展、轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。圖／氣象局提供
周三轉為偏南到西南風環境，加上鋒面逐漸接近，各地天氣不太穩定，午後普遍有對流發展、轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。圖／氣象局提供

東北季風 空氣品質 天氣動態

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