熱傷害風險升級，大甲媽祖遶境恐難安！

並列世界三大宗教盛事，每年吸引200多萬人參加的「大甲媽祖遶境」，近年高溫「熱傷害」頻傳。專家示警，今年風險指數達二級警戒，不可不慎。

連神明也難敵全球暖化、氣候變遷衝擊？

將於4月21日開跑的「大甲媽祖遶境」，預料恐因地球暖化、夏季高溫破紀錄，「熱傷害」風險也達紅色警戒。

「3月瘋媽祖」，每年吸引200多萬人朝聖，商機高達50億元，備受各界關注的「大甲媽祖遶境」，將於4月21日週五深夜11點5分起駕。

這場為期九天八夜、橫跨台中、彰化、雲林、嘉義中部四縣市的台灣宗教界年度盛事，不僅聯合國列為世界非物質文化遺產，更被Discovery探索頻道評選為世界三大宗教慶典之一，與梵蒂岡聖誕彌撒、回教徒麥加朝聖並列。

地球暖化，近年媽祖遶境「熱傷害」頻傳

遶境，原是希望藉由神明力量，將居所的周圍淨化，讓神明掌管的「境內」成為安全的地方。近年，台灣夏季高溫屢創新高，長達九天八夜、300多公里的遶境，期間「熱傷害」事件頻傳。

2019年，國民黨黨主席朱立倫參加大甲媽祖遶境進香活動，行經西螺大橋時突發冒汗、暈眩、肌肉間歇抽筋等疑似熱衰竭的症狀。

前台北市長柯文哲也曾因參與媽祖遶境行腳，一度傳出，行程中小解尿液顏色變黑，疑似橫紋肌溶解症狀，最後改騎鐵馬遶境。

若從氣象歷史資訊分析，大甲媽祖遶境始於1988年，當時遶境沿途四縣市均溫約為25至26°C。當時台灣每10年平溫升約0.18度，但隨著地球暖化加速，1988年之後，台灣每10年升溫0.35度，暖化速度倍數快轉。

根據綠色和平最新發表的《氣候變遷對大甲媽祖遶境的衝擊 : 熱傷害危機四伏》指出，台灣今年4月溫度預料將達27-29°C，若以遶境期間濕度約80％估算，今年「熱傷害風險」恐急速升溫，進入第二級警戒。

圖／中暑示意圖。US Air Force官網

遶境體感溫逼40度，熱傷害風險加劇

預估到2050年台灣4月高溫將達29-32°C，「熱傷害」風險將達第三級紅色警戒，體感溫度上看45°C。屆時參與遶境活動，更容易出現熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等「熱傷害」症狀。

圖／熱傷害症狀包含熱痙攣、熱昏厥及熱衰竭。資料：綠色和平提供

「氣象達人」天氣風險公司總經理彭啟明提醒，近三年台灣共發生二次百年大旱，尤其今年5月底前，南部見不到「解渴」跡象。旱災不但嚴重衝擊農業、科技業，接下來連生活都會受到嚴重影響。「『風調雨順』這四字，離台灣愈來愈遙不可及！」

新北市三重先嗇宮，今年除夕抽出「國運籤」中指出，夏天台灣乾旱會更嚴重，「風調雨順」恐怕要等入秋才有機會。先嗇宮董事長李乾龍也提醒「3月瘋媽祖」，參加遶境的民眾要慎防中暑。

綠色和平專案主任張皪心呼籲，氣候變遷衝擊，台灣不僅連年大旱、強颱頻傳，夏季高溫更屢創新高紀錄。

極端氣候下，台灣「風不調雨不順」，遶境民眾中暑機率變高。尤其相較於大陸氣候，位處亞熱帶島嶼的台灣，相對濕度高，更不利人體排汗散熱，『熱傷害』風險更高。張皪心提醒，遶境行腳群眾中，負責扛旗幟的『繡旗隊』成員，年齡偏高，熱傷害風險也最高。

今年媽祖遶境起駕日，正逢422世界地球日，加上明年2024年台灣總統大選。預料，屆時眾多檯面上下的總統候選人都將參加遶境行腳搏版面。張皪心強調，下一個10年是決定氣候未來的關鍵，政府淨零決心和政策制定至關重要，他呼籲總統候選人必須是具有遠見的「氣候領袖」，「再不減碳，連媽祖也難保台灣風調雨順！」

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）