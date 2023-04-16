快訊

現在的不沾鍋比以前毒七倍？含鐵氟龍的鍋具對人體有害嗎？

一周數位爆報／三星內建2功能果粉超羨慕、蝦皮漲成交費、LINE大廣告狂遮網氣炸

轉頭瞥見飼主狂啃整條吐司「以為同類被吃」 柯基怕爆拔腿就跑：塊陶啊！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多囊腎病非無藥可救 醫師可協助專案申請

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹國泰醫院腎臟科醫師李治中指出，多囊腎病變並非完全束手無策，規則追蹤、服藥，與醫師積極討論，留意自身臨床症狀，是保腎護腎的不二法門。圖／新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院腎臟科醫師李治中指出，多囊腎病變並非完全束手無策，規則追蹤、服藥，與醫師積極討論，留意自身臨床症狀，是保腎護腎的不二法門。圖／新竹國泰醫院提供

新竹一名43歲孫性女子因家族存有多囊性腎病病史，導致孫的腎絲球過濾率在去年下降超過5單位，已然是腎臟病第三期，孫擔心自己恐需洗腎，至新竹國泰醫院腎臟科就診，醫師李治中除給予相關基本藥物與衛教，也協助孫申請多囊腎病專案用藥，最後順利獲核准，孫服藥後也適應良好，成功緩和腎功能的惡化。

李治中指出，據統計，國人進入透析治療的原因中，以糖尿病為最多，占比近五成。然而，另一個不能輕忽的原因是多囊腎病變，占比5%。

多囊腎病變主要為顯性基因遺傳，患者常見在30多歲時開始出現高血壓，40多歲腎功能開始出現紅字，50歲以後則進展到洗腎，腎功能惡化速度平均是常人的近五倍。

李治中提醒，不少患者雖然知道家人有多囊腎的病史，自己是高危險群，但因沒有典型腎功能不良如泡水高貧倦，比如泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦等症狀，而疏於追蹤與治療，等到發現不適診，此時腎功能已發展至晚期階段。

李治中說，過去研究常建議多囊腎患者要多喝水來延緩腎臟功能惡化，不過，新近一研究指出，多喝水對於多囊腎病變的效果可能微乎其微。所幸，一特殊利尿劑（tolvaptan）經過大規模研究證明，能夠有效延緩多囊腎患者腎功能的惡化。

然而，藥費所費不貲，一個月藥費將近三萬台幣，不過健保嘉惠患者，提供腎臟科醫師協助符合使用條件的患者專案申請。李治中說，他照護的多位患者正在受惠使用中，且適應良好，多囊腎病變並非完全束手無策，規則追蹤、服藥，與醫師積極討論，留意自身臨床症狀，是保腎護腎的不二法門。

患者 腎功能 醫師

延伸閱讀

每5人有1人高血壓 英研究：每周2次阻力訓練有助改善

科大「公私併」私校只能擔任專案 教師仍憂幾年後失業

高教併校抵觸專案教師上限令？ 教部解套未來一體適用

補教界大亨入主興華中學出資助轉型 申請教育部解除專輔列管

相關新聞

春雨周三報到！ 雨彈襲全台 賈新興：中南部有機會雷雨

昨天中部以北降下久違的春雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，期待下一波，就在4月19日周三。

衛福部補助加強防疫 住宿機構喊難

疫情於住宿式機構頻釀災，住民致死率約百分之二，衛福部近期推「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」，完成指標可獲最高七十六萬補...

回響／改善管線漏水 屏東兩年砸4.3億

全台自來水管線老舊、漏水率居高不下，屏東縣漏水率居冠。台水公司屏東區處指出，近八年已投入八點一億元改善，今明兩年還編列四...

氣溫回升注意空汙 周四鋒面影響全台雨襲

中央氣象局說，今天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、...

中小型老舊工廠 空品隱形殺手

中南部空品屢傳惡化，實際上中南部空汙除天氣、地理因素和大型發電廠問題，中小型老舊工廠也是問題來源之一，卻甚少被管控，像是...

浴室換氣別開門、電子鍋這處常忘了洗！三招小技巧讓清潔更有效

平時居家生活，免不了要注意環境整潔。此時如果發揮一些小技巧，或許就能大幅提昇清潔的效率。日本網站「grape」近來就分享IG網友「king.blog05」的教學，示範三種平常可以嘗試的生活點子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦