看戲也可以治病 果陀「時光里歡迎你」醫院認證處方箋

陪長輩看一齣戲，也是防止或治療失智症的「社會處方箋」。果陀劇場與新光人壽慈善基金會合作，改編長者真實故事、以神奇時空食堂為主題的生命劇場「時光里歡迎你」，被台北市立聯合醫院認證為「戲劇處方箋」，邀失智個案與照顧者一同觀賞，期望透過非藥物治療，延緩長者的失智。

「社會處方箋（Social Prescribing）」也可譯為「社交處方箋」，因為社交、社會互動被認為是減少孤獨感、避免長者罹患失智症的關鍵原因。

研究顯示，高齡者多參與藝文活動，能刺激其認知功能、強化身心健康，並減輕照顧者壓力。隨人口高齡化與醫療費用上漲的雙重壓力，英、美、紐、加等國開始推動非醫療性的治療方式。英國衛生部2018年率先提出社會處方箋，醫生針對患者的身心狀況開出藝術治療或音樂治療等處方。

「時光里歡迎你」描述各懷遺憾及迷惘的人們，來到了神奇的時光里的時空食堂，吃了一道名為「時光雞」的特製料理，便能穿梭時空回到過去。在曾經以為消逝的時間裡彌補遺憾，重新發現打破人心距離的是一顆勇於表達的心。「時光里歡迎你」由15名10至90歲的素人演員，共同演繹8名長者動人的生命故事，年齡跨度逾一甲子。

「生命劇場」概念來自果陀劇場與新光人壽慈善基金會共同主辦，源自紐約ESTA機構的藝術方案「活化歷史」。有別於職業演員，「活化歷史生命劇場」演員陣容皆由素人演出，劇本改編自爺爺奶奶們的真實故事，透過真情流露演出的動人特色，達到生命經驗傳承隔代的成果。

「時光里歡迎你」導演暨編劇黃彥慈表示，透過戲劇讓爺爺奶奶與小朋友進行良好的代間溝通，是非常有成就感的一件事。希望可以透過「時光里歡迎你」，以更多元的方式引領民眾陪伴長輩。