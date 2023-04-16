整理包／明天起大眾運輸也不用戴口罩 4大QA一次解惑
COVID-19國內外疫情逐漸趨緩，室內外免戴口罩，中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。聯合新聞網整理民眾可能會有的疑惑，一次解答，實際執行情形依指揮中心為準。
問：明天開始，除了室內外，搭捷運、公車、高鐵、台鐵列車都不用戴口罩了嗎？
答：是，由民眾自主決定戴口罩。
問：哪些地方還是要強制戴口罩？
答：以下指定場所的室內空間須按規定全程戴口罩。包括：
一、醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。
二、救護車。
得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。
問：哪些情況建議要戴口罩？
答：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時。
問：明天起搭校車也可以不用戴口罩嗎？
答：是，但指揮中心建議戴口罩。
資料來源／指揮中心提供
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