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整理包／明天起大眾運輸也不用戴口罩 4大QA一次解惑

境外沙塵+本土空汙 今天西部空氣品質慘兮兮

整理包／明天起大眾運輸也不用戴口罩 4大QA一次解惑

聯合報／ 記者陳雨鑫楊德宜／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。記者楊德宜／攝影
中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。記者楊德宜／攝影

COVID-19國內外疫情逐漸趨緩，室內外免戴口罩，中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。聯合新聞網整理民眾可能會有的疑惑，一次解答，實際執行情形依指揮中心為準。

問：明天開始，除了室內外，搭捷運、公車、高鐵、台鐵列車都不用戴口罩了嗎？

答：是，由民眾自主決定戴口罩。

問：哪些地方還是要強制戴口罩？

答：以下指定場所的室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

一、醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。

二、救護車。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

問：哪些情況建議要戴口罩？

答：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時。

問：明天起搭校車也可以不用戴口罩嗎？

答：是，但指揮中心建議戴口罩。

資料來源／指揮中心提供

國內放寬免戴口罩規定。圖／指揮中心提供
國內放寬免戴口罩規定。圖／指揮中心提供
公共運輸放寬免戴口罩的理由。圖／指揮中心提供
公共運輸放寬免戴口罩的理由。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。記者楊德宜／攝影
中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。記者楊德宜／攝影
中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。記者楊德宜／攝影
中央流行疫情指揮中心日前公布，如疫情持續穩定可控，自4月17日也實施公共運輸戴口罩放寬的通案性規定。記者楊德宜／攝影
公共運輸放寬免戴口罩。圖／指揮中心提供
公共運輸放寬免戴口罩。圖／指揮中心提供
公共運輸放寬免戴口罩。圖／指揮中心提供
公共運輸放寬免戴口罩。圖／指揮中心提供

口罩

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