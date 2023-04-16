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境外沙塵+本土空汙 今天西部空氣品質慘兮兮

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境外沙塵+本土空汙 今天西部空氣品質慘兮兮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除了沙塵，又混合台灣本地汽機車、固定汙染源、工廠電廠排放，加上擴散條件差，一直要到周三以後南風來，空氣品質才可能好轉。記者劉學聖／攝影
除了沙塵，又混合台灣本地汽機車、固定汙染源、工廠電廠排放，加上擴散條件差，一直要到周三以後南風來，空氣品質才可能好轉。記者劉學聖／攝影

中國大陸沙塵暴影響，以及台灣本地汙染物，環保署預估周三之後空氣品質才會好轉。環保署提醒富貴角、二林、新港、崙背地區、馬祖地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署空保處長蔡孟裕表示，今天除了東部以外，從北到南空品都是橘色提醒，已通知各地環保局，協調北中南燃煤電廠降載減排。除了沙塵，又混合台灣本地汽機車、固定汙染源、工廠電廠排放，加上擴散條件差，一直要到周三以後南風來，空氣品質才可能好轉。

環保署說，當環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上之境外汙染物移入，迎風面及背風側，可能會受境外汙染物移入及背風側擴散條件不佳影響，而發生汙染物濃度偏高現象。

今天環境風場為東北東至偏東風，將挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區；西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

周二環境風場為偏東風至東南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏及宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

除了沙塵，又混合台灣本地汽機車、固定汙染源、工廠電廠排放，加上擴散條件差，一直要到周三以後南風來，空氣品質才可能好轉。記者劉學聖／攝影
除了沙塵，又混合台灣本地汽機車、固定汙染源、工廠電廠排放，加上擴散條件差，一直要到周三以後南風來，空氣品質才可能好轉。記者劉學聖／攝影

環保署 馬祖 宜蘭

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