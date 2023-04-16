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境外沙塵+本土空汙 今天西部空氣品質慘兮兮

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氣溫回升注意空汙 周四鋒面影響全台雨襲

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。記者許正宏／攝影
今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。記者許正宏／攝影

中央氣象局說，今天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；今天各地及澎湖、金門馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨；今天馬祖及明天中部以北及金門易有局部霧或低雲影響能見度。

氣溫方面，清晨天氣仍涼，北部及宜蘭、花蓮低溫18、19度，其他地區低溫20到23度，白天氣溫回升快速，各地高溫約28到31度，尤其南部近山區有32度以上的高溫，留意溫度上的變化。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北東至偏東風，可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

明天、周二環境轉乾，各地為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，周二午後各地山區亦有零星短暫陣雨；周一、周二清晨中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

周三北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加的趨勢，天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；台東局部地區有焚風發生的機率。

周四鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周五、周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中南部山區亦有局部短暫雨。

23日至25日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨；春季預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

馬祖 金門

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