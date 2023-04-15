2023新北市客家桐花祭 藝桐幸福共好開跑了

2023新北市客家桐花祭—藝桐幸福共好開幕典禮於15日在土城區五路財神廟旁隆重舉辦，由副市長朱惕之親臨主持，與會來賓有客家委員會副主委周江杰、客家事務局長林素琴及土城區長周晉平等，邀請大家共同來新北市爬山賞桐花。

2023新北市客家桐花祭-藝桐幸福共好開跑囉！（後排由左7為新北市副市長朱惕之、右7客家委員會副主委周江杰、左6為客家事務局長林素琴、右6為土城區長周晉平） 圖／新北市客家事務局提供

朱副市長表示，今年桐花祭活動自4月15日起至5月6日止，在土城、深坑、三芝、鶯歌、三峽、瑞芳及石碇等7個行政區50梯次小旅行接力登場，以「藝桐幸福共好」為主題，透過桐花載體，貫徹市府「人與人共好友善，人與環境共好永續」施政政策。

桐花精靈精彩演出。 圖／新北市客家事務局提供

土城山林生態美 五月「追雪」賞桐花開幕活動會場眺望承天禪寺以茶敬山、品茗吟客詩、品咖啡賞藍染，來品味客風小清新。土城最大的特色就是豐富的山林生態，因此除了富含教育意涵的演出外，活動周邊還有客家、原住民美食、小農與社區特色攤位組成的特色市集，讓土城的多元族群與樣貌「藝桐」豐沛今年度的桐花祭。

2023新北市客家桐花祭-藝桐幸福共好以茶敬山(右2為新北市副市長朱惕之、左3為客家委員會副主委周江杰、右1為客家事務局長林素琴)。 圖／新北市客家事務局提供

7條桐花小旅行路線 周周來賞桐此外，今年更與新北市土城自然景觀保護協會以及新埔柿染坊合作，安排「桐遊土城愛玩客」小旅行。7條桐花小旅行路線分別為土城區4月15日桐花記憶之旅~「桐遊土城愛玩客」徜徉在承天禪寺及桐花公園步道、鶯歌區4月22日食農之旅~「桐遊鶯歌樂陶陶」流連在山水步道眺望鳶山桐花山林而忘返、深坑區4月22日豆腐文化之旅~「踏雪尋桐-悠遊深坑」穿梭在萬福生態公園賞桐步道順逛老街品味豆腐、三芝區4月22-23日宗教文化之旅~三芝「一桐旅行趣」小旅行參訪文化彌勒佛院及陽光路等桐花林道、三峽區4月29日客家文化櫥窗之旅~三峽「飛鳶山賞桐趣」暢遊鳶山桐花森林、瑞芳區4月30日古蹟之旅~「桐現瑞芳 漫步白毯」探索四腳亭砲臺及上天粗坑口煤窯遺址的桐花林，以及石碇區5月6日古道探幽之旅~「賞玩石碇」探尋淡蘭步道及在地手工麵線等路線。

2023新北市客家桐花祭-藝桐幸福共好開幕儀式（後排由左7為新北市副市長朱惕之、右7客家委員會副主委周江杰、左6為客家事務局長林素琴，歡迎大家到各區參加桐花小旅行。 圖／新北市客家事務局提供

桐花自由行 拍照打卡抽好禮因應桐花小旅行報名名額有限，還推出桐花自由行，即日起起至5月31日止，邀請民眾參與線上活動，「賞桐地標」拍照打卡的活動，到7個指定「賞桐地標」包括土城桐花公園、石碇淡蘭吊橋、鶯歌山水步道、三芝桐花公園、瑞芳吉安宮、深坑萬福公園、三峽新北市客家文化園區合照，合照上傳到新北市客家局FB等指定抽獎網頁，即可參加抽獎。另有與新北市任何地點的桐花合影及讚桐金句抽獎等活動。

新北桐花祭限定的吃喝玩樂購，請參考「2023新北市客家桐花祭官網」及「新北市客家局臉書粉絲專頁」。(廣告)