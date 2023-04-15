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毛豬價格為何短期內大漲大跌？農委會：供需淺盤

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元，價格雖好，但豬農卻高興不起來，因為節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內大漲大跌。圖／豬農提供
豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元，價格雖好，但豬農卻高興不起來，因為節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內大漲大跌。圖／豬農提供

國內目前缺蛋、缺雞、也缺豬，近期豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元史上最高點，價格雖好，但豬農卻高興不起來，因為節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內大漲大跌，加上農委會在4月7日發新聞稿直指豬農勿惜售秩序出豬上市，養豬業者怨聲載道，認為官方伸手釜鑿深。

農委會畜牧處副處長江文全表示，毛豬供需淺盤，豬的拍賣體重本來就比以往大，市場調度有彈性，毛豬供應多一點或少一點，就會反應價格上；四月份有連假前後效應，供需有些明顯波動；政府羧種市場機制並沒有打壓，這幾天看到的狀況是，豬價高就開始惜售，豬價跌就開始出豬，這些出豬策略的調整，也影響到肉品市場的調度。

他表示，以往清明到端午是畜禽產品消費淡季，每年的第16、17周開始起漲，今年供應趨勢還是少了一點，進口量也少了，但不至於讓農民賠錢。

而中華民國養豬協會理事長楊杰昨日也在豬農群組裡發文表示，昨(14日)與農委會畜牧處長張經緯研議穩定豬價方案；會中畜牧處針對這禮拜豬價調節不理性下跌，讓農民虧損表達歉意，畜牧處已要求台糖減供，協調冷凍廠正常進場採購，另每日請畜產會關注每日市場的排量及價格，有必要一定會採取調節穩定價格措施。

而昨日的會議中，中豬協也另有爭取及提及如何協助養豬農民提升育成率、化製集運經費設施設備、搭排費用免徵收等補助；呼籲農友們切勿恐慌出豬，請維持按序出豬，穩定市場價格。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞證實確有此事，他說農委會4月7日發新聞稿說，此波豬價飆漲是因為豬農惜售，讓全國民眾都誤會畜牧生產者，農委會只敢大街罵豬農惜售，而小巷裡道歉。

他表示，台灣近期因豬隻病毒持續變種影響，小豬下痢(PED)和豬呼吸道及繁殖性障礙病毒(PRRS)所造成的損失，分別在去年九月和今年三月達到高峰期，而中大豬今年1至3月化製量也較去年同期增加1成5，造成豬隻屠檢頭數1至3月較去年同期減少8萬7000多頭；豬隻因病死亡，量就是少了，量少價揚。

也有養豬業者說，政府順應民怨壓制豬價，使得短短3天內全國豬隻拍賣平均價驟降7元，政府強力介入，各種方式要求冷凍廠限買；玉米現貨價格從前年8月每公斤9塊多開始上漲，並在去年1月飆漲至歷史新高每公斤16塊，怎麼不說是進口商惜售玉米而價格飆漲？

豬價短時間漲跌明顯，中華民國養豬協會14日與農委會研議穩定豬價方案。圖／豬農提供
豬價短時間漲跌明顯，中華民國養豬協會14日與農委會研議穩定豬價方案。圖／豬農提供

豬價 農委會 農民

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