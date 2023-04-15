豬肉為什麼貴？陳吉仲發文說明豬價上漲的原因

近期豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元，讓不少民眾唉嘆簡直快和牛肉一樣貴。農委會主委陳吉仲晚間在臉書發文，豬肉是國人最重要的營養來源之一而毛豬產值高達700億元，也是最重要的農產品之一，上中下游產業超過二千億元，和國人息息相關；最近外界關心豬肉議題，他要完整說明，才會讓養豬產業永續。

陳吉仲說，國內一年約消費52至53萬公噸的豬肉（不含內臟及其他可食部位），其中九成為國產豬，另外一成來自國外進口。去年烏俄戰爭導致能源價格及玉米等原物料價格上漲，毛豬的生產成本由每公斤70元增加至82元以上，這也影響到進口價格，所以今年前三個月的國外進口量減少了1.12萬公噸（約37%），進口價格來到每公斤103元，比去年同期的76元上漲34%。

他表示，國內近6000場養豬畜牧場，有1500多場配合百億基金做養豬場的設施設備改善，這是養豬產業永續的最重要工作，但短期的調整期內會導致國內的產量會減少15萬頭，再加上國內育成率尚未大幅度提升，全年約減少20萬頭屠宰量。（國內一年平均屠宰頭數為800百萬頭）

陳吉仲說，面對國內生產產量微幅變動而導致價格的波動，我們的原則是維持豬價在綠燈區以保障豬農收益，透過台糖及養豬大戶配合調度滿足短期需求、調整國內庫存及業者進口、提高育成率降低成本、改善畜舍增加競爭力等措施來滿足國人豬肉所需。

他說，具體而言，我們已盤點整年的國內生產量（約45萬公噸）、庫存（每個月滾動庫存2-3萬公噸）及進口量（約9萬多公噸），絕對會滿足國人一年豬肉所需（約54萬公噸），目前毛豬拍賣價格已在綠燈區，請大家安心並多消費國產豬肉，支養豬產業升級確保糧食安全。

過去農委會設定的豬價綠燈區為每公斤平均批發價75至85元，根據中央畜產會統計，4月14日的毛豬拍賣價格為88.87元，但目前飼養成本高漲，農委會所監控綠燈區價格為何，陳吉仲臉書並沒有說明。