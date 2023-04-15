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台灣海龜5年後恐滅絕 北斗家商設攤推通過立法

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗家商英語教師李秀麗以簡單方式教小朋友認識台灣五種海龜。圖／北斗家商提供
北斗家商英語教師李秀麗以簡單方式教小朋友認識台灣五種海龜。圖／北斗家商提供

國立北斗家商呼應海洋保育法三讀，布置以海龜滅絕為主題的校慶攤位，用閩南語書寫介紹海龜的關鍵用語，講閩南語闖關可獲海龜貼紙小禮物，吸引很多到校家長參加，把守遊戲關卡的師生把握機會請大家喚起立法委員重視，認真審查海洋保育法。

北斗家商海洋教育推廣闖關活動，攤位設計「海龜臺語教育闖五關」，認識台灣鄰海的五種海龜及海龜面臨的生存危機，如果維持現狀，5年後台灣鄰近的海龜將滅絕。攤位不但教講閩南語，英語科老師也來支援。

攤位志工由北斗家商和彰化女中跨校合作組成，彰女蔡姓、歐姓學生到北斗家商幫忙。北斗家商餐飲科高一黃姓學生表示，真希望外界幫志工和學生把意見傳達給立法委員，希望立委認真審法案，不要讓下一代以後都看不到海龜。

北斗家商老師王玉娟是海洋教育創新教學社群發起人，以商科和閩南語的教學專長，把閩南語、英語同時應用在海洋教育的教學，今天校慶設攤宣導只是第一步，接下來在海洋保育法三讀前的最後45天，她希望到火車站提醒民眾關注海龜生存議題，推廣海洋保育法的重要性，期盼透過立法為海洋生物發聲。

海龜 閩南語 英語科

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