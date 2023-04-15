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網美坐月台邊拍美照下場慘了！台鐵局：最高罰5萬

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民眾在個人社群平台Instagram發布坐在崎頂火車站月台邊緣照片，被質疑有安全疑慮。圖／取自臉書粉專「台灣便當管理局–附屬鐵路部」
民眾在個人社群平台Instagram發布坐在崎頂火車站月台邊緣照片，被質疑有安全疑慮。圖／取自臉書粉專「台灣便當管理局–附屬鐵路部」

近期有民眾在個人社群平台Instagram發布坐在崎頂火車站月台邊緣照片，被質疑有安全疑慮，雖然當事人事後已刪文，但卻被截圖轉發至臉書粉專「台灣便當管理局–附屬鐵路部」，引發討論。台鐵局表示，依《鐵路法》規定可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，全案交由鐵路警察局辦理。

有民眾近日於個人社群平台po出穿著短裙，坐在崎頂火車站月台邊緣照片，畫面被轉發至臉書粉專「台灣便當管理局–附屬鐵路部」，更被網友附註「想要搭交通工具、遊樂區都終身半價嗎？等通過列車衝過來，就達成了」，引發討論，更有網友譴責，「拍照時是網美，出事就變亡美」。

台鐵局表示，過去偶爾會發生民眾為拍美照違反規定侵入鐵路路線，其中又以「平溪站」遊客數多、列車密度低最常發生。此行為已違反《鐵路法》規定，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，會由鐵路警察通知當事人到案說明，最高可處5萬元罰鍰。

台鐵局也說，台鐵各車站都會宣導旅客於月台候車時避免跨越黃線，在遊客較多的觀光站點也會加強巡查。

台鐵 火車站

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