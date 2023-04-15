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布拉瑞揚舞團移師台北演出 饒慶鈴北上支持

中央社／ 台東縣15日電

台東縣政府與國家兩廳院、台中國家歌劇院合作，製作布拉瑞揚舞團「我‧我們」第一部曲，14日起在國家戲劇院一連演出3天，台東縣長饒慶鈴以行動支持，北上觀賞首演場。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，「我‧我們」第一部曲由布拉瑞揚舞團藝術總監布拉瑞揚‧帕格勒法邀請金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）統籌音樂，以擅長電音編曲轉化古謠氛圍，為舞作貼身打造聽覺派對，藝術家磊勒丹設計充滿力量圖像，創造視覺漣漪，帶給觀眾前所未有的劇場視覺、聽覺饗宴。

3月24日至26日已於台中國家歌劇院首演，觀眾迴響熱烈。4月14日至16日移師台北國家戲劇院，饒慶鈴以行動支持台東在地舞團。

饒慶鈴今天在臉書貼文說，做自己，是很多人想做卻沒有做的事；但排灣族編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法勇敢挑戰自己、也不斷帶著家鄉台東突破，把來自部落的傳統幻化為一部又一部感動人心的舞藝作品。

饒慶鈴說，布拉瑞揚舞團創作以原民文化為養分，展現令人驚豔的原創性，這次除「我‧我們」，今年透過「風起原舞‧樂動台東」專業培力課程將台東培植的技術人才與國家級場館接軌，實際參與於台中國家歌劇院、台北國家戲劇院的技術裝台、演出執行等工作，提升台東舞台幕後技術人員實戰力，未來實際運用在專業領域，讓台東富有多元族群樂舞的文化與特色邁向國際。

台東縣原住民族行政處表示，排灣族編舞家布拉瑞揚2015年回到台東，以原住民族文化出發的作品有在台東嘉蘭部落踏查「阿棲睞」，布農族羅娜部落蹲點生活「路吶」、阿美族都蘭部落成年禮精神「沒有害怕太陽和下雨」，及泰雅族織布聲為召喚「己力渡路」。

今年縣府攜手台北國家兩廳院、台中國家歌劇院共同製作「我‧我們」，布拉瑞揚以排灣族生命觀，第一部曲圍繞著pulima（排灣語手藝精細的人的意思）以排灣年輕的手，指認出從沒看過的新世界。

「我‧我們」第一部曲11月3日至4日作品將回到台東，在台東縣藝文中心演藝廳演出，歡迎民眾踴躍支持，預計5月中旬於OPENTIX兩廳院購票系統啟售。

布拉瑞揚 饒慶鈴 兩廳院 原住民

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