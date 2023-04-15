為兒童醫療奉獻心力 前衛生署長李明亮獲頒終身貢獻獎

瑞信兒童醫療基金會主辦「當我們童在醫起」─《第十屆台灣兒童醫療貢獻獎》今正式揭曉，台灣優生保健領頭羊、遺傳學之父、前衛生署長李明亮獲評審團一致肯定，榮獲終身貢獻獎最高榮譽。因此他積極培養遺傳醫學人才，倡護推動健全的照顧制度，強調兼顧「預防」和「教育」，就能減少悲劇發生。「只要我還能講話，就希望對台灣醫療有所幫助。」

台灣少子化問題嚴峻，為照顧兒童健康，許多兒科醫護人員不眠不休，瑞信兒童醫療基金會「台灣兒童醫療貢獻獎」，是全台唯一由民間基金會主辦，鼓勵長期獻身兒科醫療領域的第一線醫護人員，讓他們的努力與付出被看見，所設置專屬兒童醫療工作者的最高榮譽獎項，感謝他們始終堅持為急重難症、弱勢或偏鄉兒童的醫療與健康投入加倍的心力，無怨無悔的付出。

高齡87歲李明亮說，遺傳學對兒童醫療至關重要，有些遺傳疾病會影響孩子健康長大，也可能拖垮家庭，或許相對是較為小眾的議題，但若無法獲得很好的照顧，就會擴大為社會問題，他在世界最大的分子生物中心，看遍來自世界各地千奇百怪的病歷資料，回到台灣，手把手教給後輩，面對各界請益，他一定知無不言，絕不藏私。

兒科新銳獎得主為義大醫院小兒檢查中心主任蔡育承，他以全人醫療照亮兒童未來，並爲高雄甲仙等偏鄉弱勢兒童奔走，有些孩子住的地方連Google地圖都找不到，他也義無反顧。蔡育承說，「就是這樣的家庭才需要我們。」

台大兒童醫院小兒消化科主治醫師陳慧玲獲頒中流砥柱獎，她長期投身兒童肝膽醫療領域，除日常看診與研究，還會針對個案與各個不同的專科醫師深入討論，從尋找病源、治療、處理，到研究與照護，用最溫柔的心對待生命。陳慧玲說，「面對這些重病的孩子，讓我感受到生命的韌性，希望竭盡所能協助他們走回人生正軌。」

兒童護理獎分別由北醫附醫兒童病房護理師朱欣蘭和花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟獲獎。朱欣蘭護理師為了喜歡美國隊長的孩子，她學做主題翻糖蛋糕；也曾嚐試各種管道找到偶像團體為生病的小粉絲們加油打氣。朱欣蘭說，「孩子就該是快樂的，就算在醫院也一樣。」

劉淳吟護理師爲罹患急性骨髓性白血病的孩子霆霆（化名），特地借來讓自學鋼琴的霆霆盡情彈奏，並為他錄影留下紀念。寫下這一幕幕令人動容畫面。劉淳吟說，醫療結束，不代表關係結束，多年來，無數曾經照護的孩子都長大了，雖然離開醫院，但生活大小事還是想和她分享。

另焦點貢獻獎得主是墾植兒科急診的林口長庚醫院急診科醫師吳昌騰，以及風雨無阻為病人，堅守偏鄉醫療的雲林若瑟醫院急診小兒科主任陳國銘。吳昌騰說，「只有傻瓜才到加護病房當專責醫師。」但他對此樂此不疲，特別在新冠Omicron疫情讓全國兒童陸續出現各類重症，曾有一天看診高達119名兒童，創下他行醫20多年來的紀錄，他更迅速歸納相關病徵，避免家長恐慌。

陳國銘醫師則是「雲林病童守護神，風雨無阻為病人」，2015年蘇迪勒風，全國重災頻傳，他不顧各地大停電，堅持冒險驅車趕回醫院值班，他說，「急症不能等，急診醫師當然也不能缺席。」 在兒科和兒科急診資源稀缺的雲林，他鼓勵更多醫護投入當地兒童急診的行列。

台大兒童醫院兒童重症醫療照護團隊堅持兒童友善醫療與全人照顧理念，不但照護病童，也守護家庭，榮獲台灣兒童醫療貢獻獎醫療團隊獎。醫療照護團隊以兒童加護病房為核心單位，照顧各專科兒童重症個案，不只醫護，還有心理、兒童醫療輔導、音樂、藝術、舞蹈、安寧緩和個管等專業治療師，以及藥師、營養師與社工師，都是團隊中不可或缺的存在，共同提供重症病童身心靈的全人照顧。